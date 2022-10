Tom Cruise gaat mogelijk de ruimte in voor nieuwe film

Tom Cruise wordt mogelijk de eerste Hollywoodacteur ooit die in de ruimte een film opneemt. De zestigjarige Amerikaan is momenteel samen met filmstudio Universal in gesprek over het project.

Door onze entertainmentredactie

"Ik denk dat Tom Cruise ons inderdaad mee de ruimte in gaat nemen", zegt Donna Langley van Universal tegen TMZ. "Dat is in elk geval het plan. We zijn samen met Tom bezig het project te ontwikkelen."

Het is de bedoeling dat de acteur per raket naar het International Space Station (ISS) reist. Aan dat ruimtestation wordt een mobiele filmstudio gekoppeld, waar Cruise enkele scènes zal opnemen. Verder is nog niet veel over de film bekend, behalve dat het gaat om een dramafilm waarin Cruise iemand speelt die de wereld van een ramp moet behoeden.

Mocht het project doorgaan, dan is de Top Gun-acteur de eerste Hollywoodacteur die in de ruimte zal 'rondlopen'. De Amerikaan staat erom bekend dat hij zijn stunts zelf doet.

De film met Cruise is niet de eerste film die in de ruimte wordt opgenomen. Actrice Yulia Peresild ging in 2021 al naar het ISS om daar scènes op te nemen voor de Russische film The Challenge.

