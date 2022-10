Nieuw op Netflix deze week: deze films en series verschenen afgelopen week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Met deze week: Uncharted, Netflix' versie van Wie is de Mol? en nog een Jeffrey Dahmer-docureeks.

Series

Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes (seizoen 1)

De makers van de 'tapes'-series over seriemoordenaars John Wayne Gacy en Ted Bundy komen nu met The Jeffrey Dahmer Tapes. In deze docureeks bekent Dahmer - onlangs nog onderwerp van een controversiële Netflix-dramaserie - zijn gruweldaden in een selectie uit 32 uur aan opgenomen gesprekken met zijn advocaat. Voor deze reeks zijn alle andere betrokkenen - van journalisten tot rechercheurs - geïnterviewd.

The Mole (seizoen 1)

De Amerikaanse versie van het Vlaamse format De Mol, dat we in Nederland kennen als Wie is de Mol?, lag een tijdje stil. Nu komt Netflix met een nieuwe versie van het realityprogramma. Net als in de Belgische versie gaat een groep onbekenden samen op reis, voeren ze opdrachten uit om geld te verdienen en is er een mol in hun midden die probeert dat te saboteren.

The Midnight Club (seizoen 1)

Maker Mike Flanagan is na The Haunting of Hill House en Midnight Mass terug met een nieuwe horrorserie. The Midnight Club speelt zich af in een verzorgingstehuis voor terminaal zieke jongeren. Daar komen acht patiënten elke dag om middernacht samen om elkaar enge verhalen te vertellen. Dit loopt uit de hand wanneer ze een bovennatuurlijk pact sluiten.

Films

Cast Away (2000)

In deze bekende klassieker belandt Chuck Nolan (Tom Hanks) op een onbewoond eiland, nadat zijn vliegtuig is neergestort. Hij wacht maanden op hulp, maar er is niemand die komt opdagen. Dan beseft Chuck dat hij er alleen voor staat. Samen met zijn denkbeeldige vriend, de volleybal Wilson, probeert hij te overleven en niet helemaal gek te worden.

Death at a Funeral (2010)

Bij de uitvaart van de vader van Aaron en Ryan duikt opeens een onbekende op die beweert de geheime liefde van hun overleden vader te zijn. Vervolgens gaat er van alles fout op de uitvaart. Dit is een Amerikaanse remake van de gelijknamige Britse comedy uit 2007.

The Terminal (2004)

Deze film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Mehran Karimi Nasseri, een Iraanse vluchteling die meer dan vijftien jaar in hal 1 van luchthaven Charles de Gaulle in Parijs woonde. In The Terminal is het Viktor Navorski (Hanks) die zijn visum verliest, nadat er een revolutie in zijn thuisland was uitgebroken. Hierdoor belandt hij tussen de mazen van de wet en komt hij zonder nationaliteit te zitten.

World War Z (2013)

Wanneer mensen in zombies veranderen door een virus, zet Gerry Lane (Brad Pitt) alles op alles om een tegengif te vinden. De oud-onderzoeker van de Verenigde Naties reist de hele wereld over om de mensheid en zijn gezin te redden.

Uncharted (2022)

Het hoofdpersonage van het PlayStation-spel Uncharted, Nathan Drake (Tom Holland), wordt in deze film naar het witte doek gebracht. Samen met Victor Sullivan (Mark Wahlberg) gaat Nathan op zoek naar de verloren schat van Ferdinand Magellan. De film bracht wereldwijd al 400 miljoen dollar (ongeveer 408 miljoen euro) op.

Luckiest Girl Alive (2022)

Deze film van Netflix is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Jessica Knoll. Ani Fanelli (Mila Kunis) staat op het punt redacteur te worden bij The New York Times en binnen zes weken stapt ze in het huwelijksbootje met Luke Harrison (Finn Wittrock). Haar leven lijkt goed, totdat een documentairemaker de gebeurtenissen op Ani's oude school als onderwerp voor zijn film gebruikt en daarmee ook het traumatische verleden van Ani onderzoekt.

Deze films en series verschenen deze week ook op Netflix

1 oktober

Insidious (2010)

The Swan Princess (1994)

Clueless (1995)

Friday the 13th (2009)

Felon (2008)

Scary Movie (2000)

Scary Movie 2 (2001)

Scary Movie 3 (2003)

Paranormal Activity 3 (2011)

The Other Guys (2010)

Downsizing (2017)

Sing (2016)

Just Like Heaven (2005)

Ten Dollar Death Trip - Into the Fentanyl Crisis (2020)

Terres Barceló (2018)

The Name of the Game (2018)

The Scandalous Four (2015)

Transition (2018)

LEGO Ninjago (seizoen 6)

2 oktober

Siempre Reinas (seizoen 1)

3 oktober

Freedom Writers (2007)

The Italian Job (2003)

Snow White and the Huntsman (2012)

Chip and Potato (seizoen 4)

Fools Rush In (1997)

The Amityville Horror (2005)

Trapped (2002)

4 oktober

Hasan Minjah: The King's Jester (2022)

Halloween (2007)

5 oktober

Bling Empire (seizoen 3)

Togo (2022)

Per Lanciarsi Dalle Stelle (2022)

Mr. Harrigan's Phone (2022)

The Trapped 13: How We Survived The Thai Cave (2022)

Nailed It! (seizoen 7)

Wielka Woda (seizoen 1)

6 oktober

Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake (2022)

The Joys and Sorrows of Young Yuguo (2022)

Aftershock: Everest and the Nepal Earthquake (2022)

7 oktober

Derry Girls (seizoen 3)

Glitch (seizoen 1)

The Last Black Man in San Francisco (2019)

Oddballs (seizoen 1)

Doll House (2022)

Old People (2022)

Kev Adams: The Real Me (2022)

Andropoz (seizoen 1)

The Redeem Team (2022)

Tiger & Bunny (seizoen 2)

Aanbevolen artikelen