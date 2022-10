Batgirl-fiasco was 'trauma' voor Rebel-regisseurs: 'We zijn nu voorzichtiger'

Adil El Arbi en Bilall Fallah zijn blij dat het publiek hun nieuwe film Rebel wél kan zien. Dat is namelijk niet vanzelfsprekend: Warner Bros. bracht hun grote productie Batgirl nooit uit. De Belgische regisseurs liepen er "een klein trauma" door op, vertellen ze in gesprek met NU.nl.

Door Esther Villerius

"We schreven wereldgeschiedenis, op een rare manier", zegt Fallah over die pijnlijke mededeling afgelopen zomer.

De filmmakers braken in 2020 door in Hollywood met hun actiefilm Bad Boys for Life, waarin Will Smith de hoofdrol speelt. En er kwam meer moois aan, want ze mochten Batgirl regisseren. De klap was groot toen ze te horen kregen dat Batgirl plots werd geschrapt. "We konden het niet geloven." De opnames waren dan ook al een eind op weg.

Het annuleren van Batgirl was een unieke gebeurtenis in Hollywood. Nog nooit werd zo'n grote film zo plotseling van de baan geschoven. De reden? "Geld", zegt het regisseursduo. Het nieuwe management van Warner Bros. wilde kosten besparen, want ze hadden nog een schuld liggen van drie miljard euro.

Batgirl had meer financiële investeringen nodig om genoeg geld op te leveren. Of de film moest worden afgeschreven, zodat een aanzienlijk bedrag kon worden teruggevraagd. Warner Bros. koos het laatste.

Rebel gaat over radicalisering los van religie Rebel opent met een liquidatiefilmpje van Islamitische Staat. Naar dit filmpje kijkt de dertienjarige Nassim (gespeeld door Amir El Arbi, het broertje van regisseur Adil). In de video is Kamal (Aboubakr Bensaihi), de grote broer van Nassim, een van de beulen.

De broers komen uit de Belgische wijk Molenbeek. Deze wijk staat bekend als broeiplaats voor islamitisch extremisme. Maar de film gaat niet over de islam. Het verhaal stelt vooral de radicalisering centraal. Want hoe is Kamal, die in eerste instantie met goede intenties besloot oorlogsslachtoffers in Syrië te helpen, in hemelsnaam in die video beland?

Geen zelftwijfel, maar wel 'een klein trauma'

De 34-jarige El Arbi en de 36-jarige Fallah hebben er nooit aan getwijfeld of Rebel zou uitkomen. Maar ze ervaren de release wel sterker. Fallah: "Hoeveel geluk hebben we nu met het uitkomen van Rebel?"

De regisseurs zijn dus niet helemaal ongeschonden uit het Batgirl-drama gekomen. Het hele gebeuren leverde ze "een klein trauma" op. El Arbi: "Het was een heel pijnlijke ervaring. We zijn nu voorzichtiger en strenger."

Het duo gaat daardoor minder snel nieuwe projecten aan, maar niet omdat ze twijfelen aan hun kwaliteiten als filmmakers. Want Batgirl was volgens hen nog lang niet af: de film strandde al bij de montage van de eerste versie. "Ter vergelijking: Bad Boys had wel elf versies. Dus het kón niet eens over onze kwaliteiten gaan", legt Fallah uit.

Bilall Fallah (links) en Adil El Arbi (rechts) op de set van Rebel.

Ook grote Hollywood-regisseurs mengden zich in de discussie

Hun zelfvertrouwen heeft geen deuk opgelopen. Lag de annulering dan misschien aan de productiemaatschappijen? El Arbi en Fallah vinden van niet. Ze halen hun schouders op. "Je moet ook geld terugverdienen, dat is het studiosysteem. Wij blijven gewoon Hollywoodproducties maken."

Het lijkt er volgens het duo vooral op dat Hollywood zichzelf iets kwalijk neemt. Grote namen uitten hun zorgen. Filmmakers Edgar Wright (Shaun of the Dead) en James Gunn (The Suicide Squad) stuurden steunbetuigingen naar El Arbi en Fallah. En de regisseursvakbond in Amerika begon te praten over het voorval.

El Arbi: "Het was eigenlijk voor iedere regisseur een enorme shock. Een mondelinge overeenkomst voor het uitkomen van een film moet er nu toch op z'n minst komen." Voorlopig staat er alleen nog niks op papier.

Als God het wil

Maar alles is mogelijk, dat weten ze nu. "Wij zeggen daarom vaak 'inshallah' (Als God het wil, red.). Zullen we een film maken? Inshallah. Zal de film wel te zien zijn? Inshallah."

"Het woord begint voor ons echt een betekenis te krijgen. En het wordt ook meer geroepen in Hollywood, als het bijvoorbeeld over de releasedatum gaat." Lachend: "Je moet wel 'inshallah' zeggen, zeggen wij dan."

El Arbi en Fallah hebben tegenwoordig één harde eis als ze een nieuwe film gaan maken. Luid: "Dat de film gezien wordt! We steken heel veel moeite in ons werk, dan moet het toch wel worden getoond aan het publiek, alstublieft." Daaraan is bij Rebel voldaan. De film ging maandag in première en is sinds deze week in Nederlandse bioscopen te zien. "Inshallah."

