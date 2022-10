Jared Leto speelt modeontwerper Karl Lagerfeld in biografiefilm

Jared Leto vertolkt Karl Lagerfeld in een film over zijn leven, vertelt de acteur aan Women's Wear Daily. Leto is momenteel bezig met het plegen van research en is in gesprek met bekenden van de in 2019 overleden modeontwerper.

Door onze entertainmentredactie

"Ik wil hem zo waarheidsgetrouw mogelijk neerzetten", vertelt de Suicide Squad-acteur. "Van beroemdheden zie je vaak niet de diepere laag. Alleen één of twee belangrijke kenmerken die via de media worden uitgelicht."

Dat geldt ook voor Lagerfeld, vindt Leto. "Karl was een mens. We hebben allemaal mooie kanten, en minder mooie. We dragen soms een masker en op andere momenten laten we onze ware ik zien. Dat laatste vind ik interessant."

Daarom is Leto in gesprek met enkele bekenden van Lagerfeld, zoals zijn persoonlijke assistent en andere medewerkers van het modehuis dat door de ontwerper is opgezet. Zij zullen ook betrokken zijn bij de totstandkoming van de film en zien erop toe dat Lagerfeld op de juiste manier geportretteerd wordt.

Bekende vrienden en fans

"Karl had een carrière die ruim vijftig jaar duurde en leerde in die periode een hoop mensen kennen. In de film duiken we in enkele van die relaties die belangrijk waren in zijn leven." Het is overigens niet de eerste keer dat Leto een modeontwerper speelt: in House of Gucci kroop hij in de huid van Paolo Gucci.

Het is nog niet bekend wie de film gaat regisseren. Ook is het niet duidelijk wanneer de film in de bioscopen te zien is.

Lagerfeld overleed op 19 februari 2019 op 85-jarige leeftijd aan de gevolgen van alvleesklierkanker. De ontwerper, die onder meer werkte voor Chanel, had veel bekende vrienden en fans, onder wie Kim Kardashian, Madonna en Gisele Bündchen. Ook Leto was bevriend met Lagerfeld.

