Velma uit Scooby-Doo valt op vrouw in nieuwe Halloween-special

Het personage Velma uit de cartoonserie Sooby-Doo valt op vrouwen. Dat blijkt uit een clip van de Halloween-special die binnenkort uitkomt.

In de clip is te zien hoe Velma's bril beslaat en ze begint te blozen als ze kostuumontwerpster Coco Diablo ontmoet. Later zegt ze tegen collega-detective Daphne dat ze niet weet wat ze ermee aan moet. "Wie houd ik voor de gek? Ik ben smoorverliefd, Daphne! Wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen?