Docu over Van Gaal gaat de grens over: te zien in Spanje, België en Engeland

LOUIS, de documentaire over Louis van Gaal, wordt gretig afgenomen in het buitenland. De biografie over de bondscoach van Oranje werd al verkocht aan Spanje, België en Engeland. Ook Duitse fans van de oud-trainer van Bayern München hoeven niet lang meer te wachten.

Door onze nieuwsredactie

Het portret van Van Gaal kan vanaf november op het Duitse Netflix worden bekeken. "Louis van Gaal is een van de meest uitzonderlijke persoonlijkheden in het Europese voetbal en we zijn ontzettend enthousiast om onze kijkers de persoonlijke kant van deze iconische coach te laten zien", schrijft Netflix.

Documentairemaker Geertjan Lassche volgde Van Gaal drie jaar op de voet, tijdens zijn werk en in zijn privéleven. De kijker ziet Van Gaal met voetbalsterren uit binnen- en buitenland, maar krijgt ook een inkijk in zijn leven thuis door gesprekken met zijn vrouw en dochters.

