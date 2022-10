Comedyserie Frasier keert na bijna twintig jaar terug

De afleveringen worden gemaakt voor Paramount+. Die streamingdienst is vooralsnog niet beschikbaar in Europa.

Frasier was van 1993 tot 2004 elf seizoenen lang te zien. De serie gaat over psychiater Frasier Crane, die in een radioprogramma advies geeft aan zijn luisteraars. De spin-off van Cheers won in totaal 37 Emmy's.

Actrices Jane Leeves en Peri Gilpin, die respectievelijk de rollen van Daphne Moon en Roz Doyle vertolkten, keren waarschijnlijk terug in de nieuwe reeks. Of David Hyde Pierce weer te zien is als Frasiers broer Niles, is nog niet bekend. John Mahoney, de acteur die Frasiers vader speelde, overleed in 2018.