Makers film Rust treffen schikking met familie van doodgeschoten cameravrouw

De makers van Rust hebben een schikking getroffen met de familie van Halyna Hutchins. De cameravrouw kwam vorig jaar om het leven bij een schietincident op de set van de film. Ook meldt Deadline woensdag dat de opnames van de film in januari worden hervat.

De hoogte van het schikkingsbedrag is niet bekendgemaakt. De familie laat in een verklaring weten dat niemand meer vervolgd wordt en dat hiermee een eind is gekomen aan het onderzoek.