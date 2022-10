Maker van Undercover en Ferry gaat nieuwe series voor Netflix produceren

Netflix heeft een overeenkomst gesloten met Nico Moolenaar, de maker van Undercover en Ferry. Dit betekent dat de Belgisch-Nederlandse scenarioschrijver en producer de komende jaren nieuwe series voor de streamingdienst gaat ontwikkelen.

Het is de eerste keer dat de internationale streamingdienst een zogeheten talentdeal sluit in de Benelux. "Dit onderstreept onze ambitie om meer lokale content naar de regio te brengen", zegt Antoinette Beumer, Director Originals Benelux.

Moolenaar is bekend als showrunner en medebedenker van de serie Undercover. Het eerste seizoen van Undercover was bij de release op Netflix in 2019 de best bekeken productie van het jaar in Nederland. Sindsdien is de serie uitgegroeid tot een internationaal succes.