Michiel Huisman heeft hoofdrol in nieuwe serie Echo 3 op Apple TV+

Michiel Huisman speelt de hoofdrol in Echo 3, een nieuwe serie van streamingdienst Apple TV+. De Nederlander is in de serie te zien naast acteur Luke Evans. Dat hebben Apple TV+ en zijn agentschap Meerzorg Talents zondag gemeld.

Door onze nieuwsredactie

De tiendelige serie gaat over een briljante wetenschapper die verdwijnt op de grens van Colombia en Venezuela. Haar man (Huisman) en haar broer (Evans) gaan naar haar op zoek. Beide mannen hebben militaire training en een lastig verleden.

Echo 3 is gebaseerd op een Israëlische serie en werd recent gedraaid in Colombia. De serie gaat van start op 23 november.

Huisman woont en werkt al jaren vooral in de Verenigde Staten. Hij beleefde zijn doorbraak met een rol in de HBO-serie Game of Thrones. Daarin verving hij acteur Ed Skrein als Daario Naharis, een huurling en liefje van Daenerys.

Het is niet de eerste grote Apple TV+-serie waarin een Nederlander te zien is. Acteur David Elsendoorn speelt een belangrijke bijrol in de comedyserie Ted Lasso. Die show sleepte het afgelopen seizoen vrijwel alle belangrijke televisieprijzen in de wacht.

