Jeroen Spitzenberger en Thekla Reuten winnen Gouden Kalf voor beste hoofdrol

Jeroen Spitzenberger won vrijdag in de Utrechtse Stadsschouwburg het Gouden Kalf voor de beste hoofdrol in een dramaserie voor zijn rol in Het Jaar van Fortuyn. Thekla Reuten kreeg met haar rol in Narcosis de prijs voor beste hoofdrol in een speelfilm.

Door onze entertainmentredactie

Jeroen Spitzenberger was samen met Jennifer Hoffman (Deep Shit) en Thomas Höppener (Rampvlucht) genomineerd voor het Gouden Kalf. De acteur vertelde bij het ontvangen van de prijs dat hem door zijn kinderen wel eens is gevraagd "of hij iemand gaat spelen die aan het einde niet dood gaat". "Weet je wat het is, jongens, producenten zien papa graag sterven", grapte de acteur.

Thekla Reuten won ook de prijs voor beste hoofdrol, maar dan in een speelfilm. Zij won daarmee van collega-acteurs als Hanna van Vliet (ANNE+), Joes Brauers (Do Not Hesitate), Julia Akkermans (Pink Moon) en Yannick Jozefzoon (Femi), die genomineerd waren voor dezelfde prijs.

Beste bijrollen voor Charlie Chan Dagelet en Tobias Kersloot

Rampvlucht won vrijdagavond het Kalf voor beste dramaserie. De serie van Michael Leendertse gaat over de Boeing 747 die in 1992 op een flat in de Bijlmermeer crashte. De dramaserie volgt twee journalisten die onderzoek doen naar de Bijlmerramp.

De andere genomineerden voor de categorie Beste dramaserie waren Dirty Lines en Het Jaar van Fortuyn.

Charlie Chan Dagelet won met haar rol in Dirty Lines het Gouden Kalf voor beste bijrol dramaserie. De actrice kon er in Utrecht niet bij zijn en bedankte voor de prijs via een videobericht.

De prijs voor beste bijrol in een speelfilm ging naar Tobias Kersloot, die in Do Not Hesitate speelde.

Animatiefilm Knor ontvangt twee Kalveren

"Ik kan de helft van mijn speech schrappen", zei Halberstad, die nog geen vijf minuten na het ontvangen van het Gouden Kalf voor beste regie ook het Gouden Kalf voor beste production design in ontvangst mocht nemen voor haar film Knor.

Knor is een bijzondere winnaar, omdat het een animatiefilm is. De film gaat over een meisje van negen jaar oud. Zij krijgt van haar opa een varkentje genaamd Oink.

Andere genomineerden voor beste regie waren Along the Way van Mijke de Jong en Do Not Hesitate van Shariff Korver. Voor beste production design waren dat Captain Nova en Moloch.

Alles op tafel met Linda de Mol is publieksfavoriet

Will Koopman won dit jaar de publieksprijs van de Gouden Kalveren. Zij werd voor Alles op tafel onder andere geroemd omdat ze met haar film een breed publiek naar de bioscoop wist te trekken.

Volgens Linda de Mol, die een rol speelde in de film, krijgt Koopman "eindelijk de erkenning van de filmwereld die haar al zo lang toekomt". Andere genomineerden voor de publieksprijs waren Costa!! en Bon Bini Holland 3.

Het Gouden Kalf voor de beste korte documentaire ging vrijdag naar In Flow of Words van Eliane Esther Bots. In de categorie Beste lange documentaire won Shamira Raphaëla met Shabu.

De Gouden Kalveren worden dit jaar voor de 42e keer uitgereikt. Kanshebbers in de categorie Beste film zijn Do Not Hesitate, Knor, Narcosis, Nr. 10 en Pink Moon.

