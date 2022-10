Dit zijn de winnaars van de Gouden Kalveren: Knor en Rampvlucht

De Gouden Kalveren zijn vrijdag uitgereikt tijdens de slotavond van de 42e editie van het Nederlands Film Festival. NU.nl zet de genomineerden en winnaars (vetgedrukt) voor je op een rij.

Door onze entertainmentredactie

Beste film

Do Not Hesitate

Knor

Narcosis

Nr. 10

Pink Moon

Gouden Kalf van het publiek

Alles op tafel

Bon Bini Holland 3

Costa!!

Beste dramaserie

Dirty Lines

Het jaar van Fortuyn

Rampvlucht

Beste hoofdrol dramaserie

Jennifer Hoffman - Deep Shit

Jeroen Spitzenberger - Het jaar van Fortuyn

Thomas Höppener - Rampvlucht

Beste korte film

Diep in de Nacht

It's Nice in Here

La Última Ascensión

Beste hoofdrol korte film

Frieda Barnhard - Obesk

Ilke Paddenburg - Het Kamp

Sinem Kavus - Mocro Maffia: Meltem

Beste bijrol dramaserie

Charlie Chan Dagelet - Dirty Lines

Jaap Spijkers - Het jaar van Fortuyn

Julia Akkermans - Dirty Lines

Beste lange documentaire

Four Journeys

Jason

Myanmar Diaries

Shabu

Three Minutes

Beste hoofdrol speelfilm

Hanna van Vliet - ANNE+

Joes Brauers - Do Not Hesitate

Julia Akkermans - Pink Moon

Thekla Reuten - Narcosis

Yannick Jozefzoon - Femi

Beste bijrol speelfilm

Daniël Kolf - Forever Rich

Emmanuel Ohene Boafo - White Berry

Hadewych Minis - Forever Rich

Jouman Fattal - ANNE+

Tobias Kersloot - Do Not Hesitate

Beste scenario

Fiona van Heemstra - Knor

Jeroen Scholten van Aschat en Shady El Hamus - Forever Rich

Jolein Laarman - Do Not Hesitate

Beste regie

Mascha Halberstad - Knor

Mijke de Jong - Along the Way

Shariff Korver - Do Not Hesitate

Beste korte documentaire

Housewitz - Oeke Hoogendijk

In Flow of Words - Eliane Esther Bots

Terwijl het liefde was - Ditteke Mensink

