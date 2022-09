Coolio sprak voor dood scènes van reboot animatieserie Futurama in

Coolio zal postuum te horen zijn in de reboot van de animatieserie Futurama. De rapper had enkele weken voor zijn dood opnieuw de stem van het personage Kwanzaa-bot ingesproken, laat producent David X. Cohen weten aan TMZ . Coolio deed die stem ook al in eerdere afleveringen in de originele serie en in de film uit 2007.

Door onze entertainmentredactie

De rapper werd gevraagd om terug te komen voor de reboot, die volgend jaar uitkomt. "Coolio was een van mijn favoriete gasten", zegt Cohen. "Hij was altijd opgewekt en genoot er oprecht van om de stem van zijn personage Kwanzaa-bot op te nemen."

De aflevering met Coolio zal aan de rapper worden opgedragen. Tijdens de aftiteling is ook een rap van hem te horen om de rapper "het best mogelijke afscheid" te geven.

Het nieuwe seizoen van Futurama verschijnt volgend jaar op streamingdienst Hulu. De serie was oorspronkelijk van 1999 tot en met 2003 te zien bij FOX. In 2008 kreeg de show al een vervolg bij Comedy Central. Op die zender waren in totaal twee seizoenen te zien.

Coolio overleed woensdag op 59-jarige leeftijd. Zijn officiële doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar vermoedelijk is hij overleden aan een hartstilstand. De rapper scoorde in de jaren negentig een wereldhit met Gangsta's Paradise.

Aanbevolen artikelen