Nederlandse kinderserie KABAM! in de race voor Emmy Award

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De Nederlandse kinderserie KABAM! van IJswater Films maakt kans op een International Emmy Award. De nominatie is donderdag bekendgemaakt.

De serie is genomineerd in de categorie Kids: Live-Action. In de KRO-NCRV-serie staat angst bij kinderen centraal.