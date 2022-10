Torenstra kreeg door nieuwe serie meer respect voor werk van partner Sophie

Khalid & Sophie, Op1, Jinek: de televisie barst van de talkshows. En nu is er ook Five Live, een fictieve serie die een kijkje geeft achter de schermen van deze programma's. Hoofdrolspeler Waldemar Torenstra kreeg door zijn rol als talkshowhost meer respect voor het werk van zo'n presentator, en dus ook voor zijn partner Sophie Hilbrand.

"Ik heb nog meer respect gekregen voor het werk van een talkshowhost", vertelt de acteur. "En dus ook nog meer voor mijn vrouw (Torenstra is samen met Sophie Hilbrand, een van de gezichten van Khalid & Sophie, red.). Het vergt veel om zo'n liveshow te doen. Ik hoop ook dat de kijkers dat ook zien."

"Ik hoop dat ze denken: jeetjemina, wat kent dat werk een onmenselijke druk en wat een stress levert dat op", vertelt Torenstra in gesprek met NU.nl. "Het is op dat moment van wereldbelang, en aan de andere kant is het 'ook maar' de dagelijkse job voor het team dat ze elke dag een pakkend verhaal voor tv in elkaar moeten zetten."

Torenstra speelt in Five Live Roderik van Zuylen, die voorheen getrouwd was met Sara Bannink (Linda de Mol). Toch zien ze elkaar nog elke dag, want ze vormen samen het presentatieteam van de talkshow Five Live. En de druk van hun dagelijkse job heeft ook veel invloed op hun privéleven.

Op de redactie van Five Live kan er een sfeer heersen alsof het bij wijze van spreken om wereldvrede gaat. "Die druk ken ik zelf ook", vertelt de acteur, "Maar gelukkig niet zo erg als op de redactie van Five Live. Natuurlijk, voor iedereen is zijn werk van groot belang, maar juist in de tv-wereld kan je de vraag stellen: hoe belangrijk is het nou echt wat we doen? Het is leuk om dat gegeven in een komische dramaserie wat dikker aan te zetten. Dus we zoeken de grap op en relativeren, maar nemen ook ruimte voor drama en emotie."

'Tv-wereld is circus dat we met z'n allen omhooghouden'

Emotie en drama genoeg tussen de personages van Torenstra en De Mol. "Ze houden enorm van elkaar, maar haten elkaar af en toe ook. Daarbij zijn onze personages enorm verschillend. Sara is serieus en de hardst werkende talkshowhost die er is. Roderik doet het meer vanuit de improvisatie: zo van, laat het gesprek maar komen. Hij is gemakzuchtig, ook al vindt hij zelf van niet. Het is een levensgenieter en vrouwenverslinder die zichzelf nog ziet en gedraagt als een 28-jarige, terwijl hij in de veertig is."

Een personage dat niet dicht bij Torenstra staat, legt hij uit. "Roderik is vrij ijdel en houdt zich veel bezig met ouder worden, dat hij kaal wordt. Daar heb ik geen last van, haha." Is er voor het personage inspiratie op gedaan uit bekende talkshowgezichten als Matthijs van Nieuwkerk en Jeroen Pauw? "Nee hoor, het is een samenvoegsel van verschillende presentatoren."

Dat geldt overigens ook voor de rest van de serie, legt Torenstra uit. "De show is niet op een bestaande situatie of personen gebaseerd, maar we hebben wel goed naar situaties achter de schermen gekeken. Bijvoorbeeld bepaalde blikken die presentatoren met elkaar uitwisselen en de hele hype van experts die te pas en te onpas komen opdraven. In de hysterische zenderbaas kan je vast iemand van de NPO of commerciële omroep herkennen, maar het is nergens een-op-een. Dat zou het plat maken, en flauw."

De acteur verwacht dan ook niet dat er vanuit 'Hillywood' negatieve geluiden gaan komen over Five Live. "Ik denk dat iedereen genoeg kan relativeren en weet dat de tv-wereld een circus is dat we met z'n allen omhooghouden. Het is ook zeker niet de bedoeling om een beeld te scheppen dat de mediawereld alleen maar stom is, want dat is niet zo. We geven een inzicht in de drive en hectiek, maar wel met een knipoog - en zonder grote openbaringen."

Five Live is vanaf zondag 2 oktober wekelijks om 21.30 uur te zien op SBS6. De afleveringen verschijnen vanaf dan ook iedere maandag op Videoland.

