Televisieseries over moordenaars: voor de een genieten, voor de ander een hel

Een aangetroffen lichaam, een rechercheur die een plaats delict onderzoekt en de zoektocht naar de moordenaar: het truecrimegenre is zeer populair. De nieuwe Netflix-serie over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer werd in de eerste dagen maar liefst 196,2 miljoen uur gestreamd. We vinden het heerlijk om veilig vanaf de bank waargebeurde misdaad te bingen. Maar hoe is het voor familieleden en vrienden van slachtoffers om steeds opnieuw geconfronteerd te worden met de beelden van gruwelijke gebeurtenissen?

Door Hasna Elbaamrani

In rap tempo brengen de streamingdiensten de ene na de andere truecrimeserie uit. Het genre omvat onder meer nagespeelde misdaadverhalen en documentaires waarbij gebruik wordt gemaakt van archiefbeelden.

In de afgelopen jaren verschenen bijvoorbeeld Tiger King, Inventing Anna, When They See Us, The Keepers, Wild Wild Country, The Staircase en The Dropout. In deze series staan waargebeurde misdrijven centraal: van oplichting en fraude tot gijzeling en moord.

De recentste truecrimehit van Netflix gaat over Jeffrey Dahmer, ook bekend als 'The Milwaukee Cannibal'. Monster: The Jeffrey Dahmer Story is een tiendelige serie waarin acteur Evan Peters in de huid kruipt van de man die minstens zeventien personen van het leven beroofde. Het verhaal wordt voor een groot deel verteld vanuit het perspectief van Dahmers slachtoffers. Langzaamaan wordt duidelijk dat de seriemoordenaar lang zijn gang heeft kunnen gaan - hij maakte zijn slachtoffers tussen 1978 en 1991 - vanwege falen van de politie.

Dit gegeven, samen met de gruwelijke details van de moorden (Dahmer heeft slachtoffers verkracht, in stukken gesneden, hun botten bewaard en zelfs lichaamsdelen opgegeten) wakkert het trauma van de nabestaanden steeds opnieuw aan.

Nabestaanden vooraf niet geïnformeerd

Rita Isbell, de zus van Dahmers slachtoffer Errol Lindsey, vertelt aan Insider dat ze van slag raakte bij het zien van de beelden. "Ik zag een vrouw die mij moest voorstellen. Ze leek op mij en sprak precies dezelfde woorden uit als die ik tijdens de rechtszaak gebruikte. Daardoor beleefde ik alles opnieuw. Het bracht emoties uit die tijd terug." Netflix heeft haar en andere nabestaanden niet van tevoren geïnformeerd over de serie.

Ook bij het verschijnen van het vierdelige Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes op 2019 ontstond commotie. De serie, over de gelijknamige seriemoordenaar die minstens dertig personen heeft vermoord, leidde op sociale media tot een discussie over het verheerlijken van Bundy. Waar fans van de serie Bundy zagen als een aantrekkelijke man, riepen familieleden van zijn slachtoffers op te stoppen met de aandacht voor de moordenaar.

"We willen dit achter ons laten. We zijn klaar met steeds maar te horen over Bundy", zei een vriendin van de vermoorde Lisa Little in een interview. Het trauma van het verlies van haar vriendin wordt steeds opnieuw aangewakkerd.

Acteur Evan Peters (bekend van American Horror Story) kruipt in de huid van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer. Foto: Netflix

'Hoe meer het verhaal overeenkomt, des te heftiger'

Een trauma ontstaat doordat een persoon wordt blootgesteld aan een bedreigende situatie, vertelt universitair docent Klinische Psychologie Ruth Van der Hallen aan NU.nl. Dat kunnen allerlei situaties zijn; het gaat erom dat de persoon in kwestie de situatie als bedreigend heeft ervaren.

Volgens Van der Hallen kan een televisieserie als Monster: The Jeffrey Dahmer Story ervoor zorgen dat mensen trauma's herbeleven. Of erger: ze ervaren de serie als nieuw trauma. En dat heeft tot gevolg dat het traumaverwerkingsproces bemoeilijkt wordt. Een persoon kan ook een terugslag ervaren in het herstel. "De makers van zo'n serie willen dicht bij de waarheid blijven. Maar hoe meer het verhaal, de beelden of bepaalde aspecten overeenkomen met de werkelijke gebeurtenissen, des te meer dit als traumatiserend ervaren kan worden."

"Voor het verwerkingsproces is het van belang dat iemand een gevoel van controle behoudt over het trauma en de nasleep ervan. Daarom zien we in de praktijk dat mensen met een trauma soms bepaalde plekken, personen of gedachten vermijden. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van Dahmer is dat vrijwel onmogelijk", zegt Van der Hallen.

Streamingdiensten promoten hun films en series groots via verschillende kanalen; je ziet de beelden overal. Ook beelden van de echte Dahmer worden vaker gedeeld nu de serie te zien is. Van der Hallen: "Vroeg of laat word je als nabestaande geconfronteerd met zo'n serie; je kunt niet kiezen hoe vaak en in welke mate je blootgesteld wordt aan beelden of berichten erover. Terwijl het, voor het herstel van de nabestaanden, juist belangrijk is dat zij een gevoel van controle behouden."

Netflix wil er niet over praten

We hebben Netflix om een reactie gevraagd. Is de streamingdienst zich bewust van het feit dat true crime trauma's oproept bij nabestaanden? Voelt het platform zich daar verantwoordelijk voor? Wat is de reactie op de berichten van nabestaanden en de toelichting van universitair docent Van der Hallen? Netflix wenst niet te reageren.

NU.nl maakt momenteel een truecrimepodcast rondom de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman. Bij het maken van Het Geheim van Mallorca en artikelen over deze zaak, heeft NU.nl altijd in goed contact gestaan met de advocaat van de ouders van het slachtoffer. Nieuwsartikelen over de zaak hebben we aan de nabestaanden voorgelegd, zodat ze deze rustig tot zich konden nemen en er niet door werden overvallen.

