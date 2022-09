Rusland zendt geen film in voor Oscars, hoofd Russische Academy stapt op

Rusland heeft besloten dit jaar geen film in te zenden voor de uitreiking van de Oscars. Dat liet de organisatie maandagavond in een verklaring weten. Het besluit zou zijn genomen zonder toestemming van het hoofd van de Russische dependance van de Academy, die daarom opstapte.

Pavel Chukhray, het hoofd van de Academy, is daarop dinsdagochtend opgestapt. Volgens hem is het besluit "achter zijn rug om" genomen. "De leiding van de Academy heeft eenzijdig besloten om geen Russische film te nomineren voor de Oscar-nominatie", schrijft Chukhray in de brief waarin hij aankondigt zijn functie neer te leggen.