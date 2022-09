Geloof niet alles wat je ziet: nieuwe film over Marilyn Monroe is deels fictie

De film Blonde, die vandaag op Netflix uitkomt, wordt ook wel een biopic over Marilyn Monroe en haar turbulente leven genoemd. Regisseur Andrew Dominik baseerde zich voor het plot op het gelijknamige boek over de bekende actrice. Maar dat boek is een roman en geen biografie. Welke delen van het verhaal kunnen we voor waar aannemen en welke moeten we met een korreltje zout nemen?

Door Esther Villerius

"Marilyn Monroe leeft nog - ze is herboren om haar verhaal te vertellen; het verhaal van een tot ster gemaakte", staat op de flaptekst van de roman. "Blonde is een duizelingwekkend fictioneel portret van de complexe gevoelswereld van de geïdealiseerde en geliefde filmster."

De roman Blonde, geschreven door Joyce Carol Oates in 2000, is fictie. Geïnspireerd door een foto van een jonge Norma Jeane Baker, die later bekend werd als Marilyn Monroe, ging de schrijfster aan de slag.

Oates baseerde haar boek op het leven van Monroe, maar zette het verhaal hier en daar dik aan. Dit verhaal werd vervolgens de basis voor de gelijknamige film, die op de markt verscheen als biopic: een biografische film.

Over de geloofwaardigheid van bekende scènes, zoals de opwaaiende jurk van Monroe, is geen twijfel mogelijk. Maar er worden in de film ook momenten getoond die volledig verzonnen zijn. Regisseur Dominik houdt de scheiding tussen feit en fictie vaag.

Affaires met de gebroeders Kennedy

Monroe heeft de Amerikaanse president John F. Kennedy ooit zwoel toegezongen voor zijn verjaardag. Dit gebeurde in 1962, enkele maanden voor haar dood. Die gebeurtenis wakkerde geruchten aan dat Monroe een affaire zou hebben met de toenmalige president. Volgens biograaf James Spada zou de actrice ook een affaire hebben gehad met de broer van de president, Robert F. Kennedy.

De film hint naar dat langlopende gerucht over Monroe. In een scène wordt de zangeres, gespeeld door Ana de Armas, door de gangen van het Witte Huis gesleept om de Amerikaanse president te ontmoeten. Monroe vraagt hoe ze hem kan helpen, waarna Kennedy haar tot verschillende seksuele handelingen dwingt.

Ook suggereert de film dat Monroe zichzelf niet van het leven heeft beroofd, maar door Robert F. Kennedy is vermoord om deze relaties in de doofpot te stoppen. Voor deze complottheorie is nooit bewijs gevonden.

Een driehoeksverhouding en een abortus

Dominik plaatst Monroe in de film ook in een driehoeksverhouding met Charlie Chaplin Jr. en Edward G. Robinson Jr. In Blonde zien we dat er zoveel over het trio wordt geroddeld, dat de agent van Monroe haar vraagt de affaires te stoppen.

Maar Monroe heeft nooit iets vergelijkbaars meegemaakt. In de autobiografie van Chaplin bevestigt hij alleen dat er tussen hem en Monroe een kortstondige affaire was.

In de film worden de relaties van het drietal beëindigd door een zwangerschap en de abortus die daarop volgt. Monroe wordt in Blonde achtervolgd door de gedachte aan haar ongeboren kind. Dat zou ze hebben laten weghalen omdat ze bang was voor erfelijke mentale aandoeningen. Ook zou ze twee miskramen hebben gehad.

Voor een abortus van Monroe is geen bewijs. Maar tijdens haar huwelijk met Arthur Miller zou ze wel drie miskramen hebben gehad.

'Het is wat het is'

De opwaaiende jurk van Monroe is geen verzinsel, maar er bestaat wel discussie over de gevolgen van deze scène uit The Seven Year Itch. In Blonde wordt Joe DiMaggio, met wie ze toen getrouwd was, zo jaloers dat hij haar met een riem slaat. Dit moment komt in de film plots: het stel lijkt het in de periode daarvoor goed te hebben.

In het echt waren de jaloezie en het geweld van DiMaggio een constante factor. Er kwam juist om die reden een eind aan het huwelijk, dat slechts negen maanden duurde.

Schrijver Oates heeft zelf toegegeven dat ze bepaalde gebeurtenissen uit het leven van Monroe heeft aangepast. Ze gaf details een andere context of verzon ze om het verhaal zoals de schrijver dat wilde vertellen aan te sterken.

Recensenten vragen zich daardoor wel af hoe ze naar Dominiks filmadaptatie moeten kijken. Een recensent van The Guardian schrijft: "Sommige mensen zien Blonde als biopic en veroordelen de film daarom."

"Het is wat het is, en het zegt wat het zegt", reageert de regisseur. "En als het publiek dat niet leuk vindt, dan is dat het probleem van het verdomde publiek."

