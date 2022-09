Marvel wil rol overleden Chadwick Boseman nog niet aan andere acteur geven

Marvel vond het nog te vroeg om de rol van de overleden Chadwick Boseman aan een andere acteur te geven in de nieuwe Black Panther-film, vertelt Marvel Studios-baas Kevin Feige aan het tijdschrift Empire . Boseman speelde de hoofdrol T'Challa in Black Panther uit 2018. De acteur overleed in augustus 2020 aan de gevolgen van darmkanker.

Het vervolg Black Panther: Wakanda Forever moet in november uitkomen. In die film is het personage van Boseman ook overleden. Wakanda Forever gaat grotendeels over de gevolgen van zijn dood.