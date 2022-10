Acteurs leerden van Clooney en Roberts belang van plezier op de set

Voor jonge acteurs kan samenwerken met sterren George Clooney en Julia Roberts behoorlijk indrukwekkend zijn. De tegenspelers van het duo in de film Ticket to Paradise hebben het vooral als leerzaam en ontspannen ervaren. Zo lieten Clooney en Roberts hun collega's vooral zien hoe zij zoveel mogelijk plezier konden maken op de set, vertellen ze in gesprek met NU.nl.

Door Michiel Vos

"Ik heb vooral geleerd van hun professionaliteit en hoe ontspannen ze met iedereen op de set omgaan", vertelt Kaitlyn Dever, die doorbrak met de film Booksmart en onlangs voor een Emmy werd genomineerd met de serie Dopesick.

"En dat ze lol kunnen trappen tijdens werk", vult Stars Wars- en American Horror Story-actrice Billie Lourd aan. "Het acteren voelt dan echt niet meer als werken. Ze zijn zo goed, omdat ze iedereen om zich heen geruststellen en met volle teugen van de ervaring genieten."

De Franse acteur Lucas Bravo, bekend van Emily in Paris, leerde van Roberts en Clooney dat goede acteurs altijd in dienst staan van de film. "Ze stralen in hun rol, maar gunnen de andere acteurs ook hun moment. Ze geven, ze luisteren en zetten jou in de schijnwerpers." Voor hem was het acteren in een komische rol zijn grootste uitdaging. "Elke keer als ik iets probeerde of improviseerde en zag dat George lachte of zijn duim opstak, wist ik dat het goed zat."

Roberts is op haar beurt zeer te spreken over het acteerwerk van Dever in Ticket to Paradise. "Kaitlyn is uniek in deze rol, omdat ze zo zacht en lief overkomt. Ze acteert de band tussen haar personage en de ouders (gespeeld door Roberts en Clooney, red.) op zo'n mooie manier", vindt de actrice.

'Als ik nu niet dankbaar ben, word ik het nooit'

Het feit dat ze met twee van de grootste sterren van Hollywood aan het werk waren, wende nooit. "Dat gevoel dat je onder de indruk bent, dat raak je eigenlijk niet kwijt. Elke keer dat ze op de set kwamen, dacht ik weer: wow!", vertelt Lourd.

Dever werd gecast als de dochter van de personages van Clooney en Roberts. "Ik raakte al in shock toen ze mij in gedachten hadden voor de rol van Lily. Toen ik erachter kwam dat George en Julia mijn ouders gingen spelen, viel ik bijna van mijn stoel van verbazing. Een van de twee zou al bizar zijn geweest, maar beiden is helemaal niet te bevatten."

"Zelfs nu voelt het nog onwerkelijk, maar we hebben het echt gedaan. Tijdens de opnames gaat het in een golfbeweging. Op een gegeven moment ben je een beetje aan het idee gewend en vergeet je even wie tegenover je staat, maar dan besef je het opeens weer. Maar het helpt dat ze hele aardige mensen zijn."

Ook Bravo, die de vriend van Roberts speelt, vond het moeilijk te geloven. "Ik heb het nieuws vooraf met niemand gedeeld. Als dit vijf jaar geleden was gebeurd, had ik zeker door mijn huis gesprongen van enthousiasme, maar ik wilde nu vooral goed voorbereid zijn en aan de slag gaan. Pas toen de film gedraaid was en ik met mijn prestatie tevreden was, drong het tot me door hoe bijzonder dit was."

De acteurs realiseren zich maar al te goed dat hun werkomstandigheden niet snel weer zo ontspannen zullen zijn als op de set van Ticket to Paradise. "Het wordt niet beter dan dit. We zaten midden in de zomer op een privé-eiland in Australië met wit zand, turquoise water en George en Julia. Elke dag dacht ik: als ik vandaag niet dankbaar ben, zal ik het nooit zijn", vertelt Bravo. "Ik ging elke dag met een boot langs adembenemende plekken naar werk. Het was een droom", besluit Dever.

