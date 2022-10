Drie gearresteerde Iraanse filmmakers nog altijd vast: wat is hun situatie?

De Iraanse filmmakers Mohammad Rasoulof, Mostafa Al Ahmad en Jafar Panahi werden in juli gearresteerd in eigen land. Hoe is hun situatie op dit moment?

Door onze entertainmentredactie

Een groep cinematografen, onder wie Mohammad Rasoulof, Mostafa Al Ahmad en Jafar Panahi, schrijft eind mei een statement dat uiteindelijk leidt tot hun arrestatie. Het is een reactie op het ingrijpen van de overheid bij protesten, die het gevolg zijn van het instorten van een tien verdiepingen hoog gebouw. Op 23 mei stort het Metropol in als gevolg van diverse overtredingen bij de bouw ervan.

Volgens de staatsmedia zijn 41 personen overleden en 37 personen gewond geraakt. De bevolking gaat de straat op en eist dat de betrokkenen verantwoordelijk gehouden worden. De overheid reageert daarop door de protesten hard neer te slaan.

Eerst worden Rasoulof en Al Ahmad gearresteerd, waarna Panahi besluit verhaal te halen bij de gevangenis waar de twee zich op dat moment bevinden. De filmmaker wordt ter plekke gearresteerd. Het ondertekenen van het statement wordt gezien als een activiteit die gericht is tegen het Iraanse regime. Panahi ontkent dat; volgens hem is het statement bedoeld om solidariteit en empathie richting de bevolking te tonen.

Gerenommeerd filmmaker en geëerd in filmwereld

Panahi is een gerenommeerde filmmaker; hij won in zijn carrière al verschillende prijzen, waaronder de Gouden Leeuw voor beste film op het Filmfestival in Venetië, de Gouden Beer voor beste film op het Berlijnse Filmfestival en de Gouden Palm voor beste scenario op het Filmfestival in Cannes. Dit jaar won hij daarnaast, vanuit de gevangenis, een speciale juryprijs voor zijn laatste film No Bears op het Filmfestival in Venetië.

Ook het werk van Rasoulof is met regelmaat bekroond; zo won hij in 2020 een Berlijnse Gouden Beer voor zijn film There Is No Evil.

Tijdens het Filmfestival in Venetië werd dit jaar geprotesteerd tegen de arrestat onder anderen Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof en Mostafa Al Ahmad. Foto: Getty Images

Niet de eerste arrestatie voor Panahi

Panahi is eerder gearresteerd in 2009 en 2010 omdat hij zich tegen het Iraanse regime gekeerd zou hebben. Toen Panahi na zijn tweede arrestatie werd vrijgelaten, was dat onder de voorwaarden dat hij zich twintig jaar lang zou onthouden van films maken, scripts schrijven, interviews doen en reizen naar het buitenland.

Net als zijn collega is Rasoulof diverse keren gearresteerd in Iran. Hij ontvangt met regelmaat intimiderende sms'jes, waarin gedreigd wordt met meer rechtszaken en gevangenisstraf. De drie filmmakers zitten nog steeds in de gevangenis. Over hun situatie is al zo'n twee weken niets bekendgemaakt.

De afgelopen tijd zijn verschillende journalisten, fotografen en activisten gearresteerd omdat zij verslag doen van de protesten die zijn ontstaan na het overlijden van Mahsa Amini. Amini stierf onlangs op een politiebureau, nadat ze was opgepakt door de religieuze politie. De 22-jarige Iraans-Koerdische vrouw zou haar hoofd niet goed hebben bedekt. Volgens de politie waren hartproblemen de oorzaak van haar dood. Haar familie zegt dat ze gezond was en dus niet aan een hartaandoening leed.

Vanuit de hele wereld wordt opgeroepen tot de vrijlating van de drie filmmakers, net als van de journalisten en fotografen die de afgelopen weken zijn gearresteerd.

Eerder

Aanbevolen artikelen