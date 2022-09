Agenda's Julia Roberts en George Clooney dwongen film over Bali naar Australië

Twee dingen wist regisseur Ol Parker zeker toen hij de film Ticket To Paradise schreef: Bali is de perfecte locatie én Julia Roberts en George Clooney moeten de hoofdrollen vertolken. De acteurs wist hij te strikken, maar Bali was in 2021 nog gesloten door coronamaatregelen toen Clooney en Roberts tijd hadden. Dus zat er niets anders op: Bali moest naar Australië gehaald worden.

Door Michiel Vos

"We wisten niet hoelang we nog moesten wachten als we op Bali wilden filmen en George en Julia hadden maar beperkt tijd in hun drukke schema's. Het moest dus in die periode gebeuren", vertelt Parker in gesprek met NU.nl. De opnames uitstellen en kiezen voor andere acteurs was geen optie. "In de eerste gesprekken over de casting maakte ik één ding duidelijk: Clooney en Roberts moesten het worden."

"Ze zijn prachtig en ook nog eens geniale acteurs. Als je een gescheiden koppel laat zien, moet het geloofwaardig zijn dat ze ooit samen waren. We hebben dertig jaar aan beelden van de vriendschap van George en Julia die dit verleden samen authentiek maken. En ze hebben ook nog eens enorme chemie samen."

Clooney en Roberts spelen in Ticket to Paradise de gescheiden ouders van een dochter die op een Balinees verliefd wordt en vrijwel direct met hem wil trouwen. De regisseur moest een van de twee acteurs zien te overtuigen, want dan zou de ander volgen. "Ik schreef haar letterlijk: 'ik doe het als jij het ook doet'. Julia zei precies hetzelfde. Dat was echt de enige manier voor ons", vertelt Clooney aan NU.nl. "Die arme Ol heeft de film geschreven zonder tweede optie qua acteurs in zijn hoofd, dus het zou alleen werken als we er beiden voor zouden gaan."

"Het voelde belangrijk om samen iets opbeurends te maken", vult Roberts aan. "Ik las het script en er zat zo veel plezier in. Het was echt een opluchting na vele andere scripts die ik destijds las en het nieuws dat je meekrijgt."

Bali naar Australië brengen

Het was nooit Parkers plan om ergens anders dan Bali te gaan filmen, maar hij kon niet anders. "We werden gedwongen tot een radicale verandering. Toen duidelijk werd dat Bali nog geen optie was in de tijd dat George en Julia beschikbaar waren, werd het de vraag of we het project in de prullenbak zouden gooien. Of we konden een andere manier vinden om het te laten werken."

Uiteindelijk is uitgeweken naar de Whitsundayeilanden in Australië. Daar staat Parker voor de uitdaging om zo geloofwaardig mogelijk te maken dat het verhaal zich op Bali afspeelt. "We hadden een crew op Bali die wat achtergrondbeelden heeft geschoten. En die zijn met behulp van CGI alsnog in de film terechtgekomen. Het was zeker een uitdaging, maar dat geldt voor elke film die in tijden van COVID-19 werd gemaakt."

Cultureel adviseurs werden acteurs

Met de witte stranden en de palmbomen zit het dus wel goed, maar de sfeer en cultuur van Bali zijn minstens zo belangrijk. "We hebben adviseurs in de arm genomen die ons meer leerden over Balinese gebruiken en een groot deel van onze cast is Indonesisch. Geen van hen is professioneel acteur", legt de regisseur uit. "De man die de vader van het personage Gede speelt, adviseerde ons over de rituelen die we in de film wilden laten zien. Toen zag ik hoe knap en charmant hij is en wilde ik hem ook als acteur."

Toch kreeg Parker online wat kritiek op de castingkeuzes. Hij koos acteur Maxime Bouttier, die een Indonesische moeder en Franse vader heeft, voor de rol van Balinese man. Omdat hij deels van Europese afkomst is, zouden westerse schoonheidsidealen op een Balinees personage worden geprojecteerd. "Maxime heeft een huis op Bali. Hij woont daar. We hebben veel acteurs gesproken en hij is het geworden. Het was teleurstellend om dat te lezen. Hij was zelf ook verbaasd. Hij ziet zichzelf als Balinees. Ik ken geen enkele Balinese persoon die hier een probleem mee had."

Parker zegt dat het goed is naar de mensen te luisteren die er verstand van hebben en op een respectvolle manier om te gaan met de gebruiken van een andere cultuur. "Echtheid is in dit geval belangrijker dan hoe je het als filmmaker wil laten zien. Als ik iets op een bepaalde manier in mijn hoofd had en zij zeiden dat het er in het echt niet zo aan toegaat, deden we dat niet in de film. Er is niets leuker dan een andere cultuur met veel respect te laten zien."

Ticket To Paradise is vanaf 29 september in de bioscoop te zien.

