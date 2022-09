Laatste seizoen Dead to Me in november op Netflix, serie You terug in februari

Het langverwachte derde en laatste seizoen van Dead to Me verschijnt op 17 november, heeft Netflix bekendgemaakt. Daarnaast werd de terugkeer van serie You aangekondigd: het vierde seizoen gaat op 10 februari van start.

Door onze nieuwsredactie

Fans hebben 2,5 jaar moeten wachten op nieuwe afleveringen van de zwarte comedy Dead to Me. In mei 2020 kwam het tweede seizoen online, maar door de coronapandemie liep het vervolg vertraging op.

Dead to Me gaat over de vrouwen en tegenpolen Jen (Christina Applegate) en Judy (Linda Cardellini). Ze leren elkaar kennen in een praatgroep voor mensen die iemand zijn verloren, en bouwen een bijzondere vriendschap op.

Vierde seizoen You in twee delen

Het vierde seizoen van You is opgebroken in twee delen. De eerste helft van de reeks verschijnt op 10 februari en het tweede deel volgt op 10 maart.

In het nieuwe seizoen van de komische thrillerserie werkt Joe Goldberg (Penn Badgley) als leraar in Londen. Hij heeft een andere naam aangenomen en kan daardoor zijn verleden in New York en Los Angeles achter zich laten. In de nieuwe trailer wordt erop gehint dat Joe weer een aantal vrouwen op het oog heeft om te stalken.

You gaat over boekenverkoper Joe Goldberg. Aanvankelijk lijkt hij een romanticus, maar al snel blijkt hij een donkere kant te hebben. De serie, die is gebaseerd op de boeken van Caroline Kepnes, is sinds 2018 te zien.

