Nieuw op Netflix: deze films en series verschenen afgelopen week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Met deze week: de waargebeurde documentaire Thai Cave Rescue, de horrorklassieker Insidious en een verhaal over een beruchte seriemoordenaar: Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

Door onze entertainmentredactie

Series

Thai Cave Rescue (seizoen 1)

De heroïsche Thaise reddingsoperatie uit 2018 inspireerde Netflix tot een serie. Die gaat over de twaalf jongens en hun begeleider die vast kwamen te zitten in een grot. De reddingsoperatie, uitgevoerd door Thaise militairen en de beste grotduikers ter wereld, werd door de hele wereld nauwlettend gevolgd.

Snabba Cash (seizoen 2)

In het tweede seizoen van de Zweedse misdaadserie wil de alleenstaande moeder Leya (Evin Ahmad) een succesvolle zakenvrouw worden. Leya woont in een achterstandswijk in Stockholm en wil haar dochter een betere toekomst bieden. Ze heeft er alles voor over om succesvol te zijn en komt hierdoor in de Zweedse onderwereld terecht.

Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story (seizoen 1)

Jeffrey Dahmer (Evan Peters) is een beruchte seriemoordenaar. Ryan Murphy, de maker van American Crime Story, vertelt het verhaal van de kannibalistische moordenaar.

The Real Bling Ring: Hollywood Heist (seizoen 1)

Aan het begin van deze eeuw werd bij verschillende beroemdheden ingebroken. De daders waren een groep tieners uit Los Angeles, die wilden proeven van het rijke luxeleventje van de sterren. In deze serie vertellen twee van de inbrekers hun verhaal.

Films

The Dreamlife of Georgie Stone (2022)

Deze documentaire gaat over trans persoon Georgie Stone. Op tienjarige leeftijd was zij het jongste Australische kind dat hormoonblokkers kreeg. Dat zorgde ervoor dat de wetgeving in het land drastisch werd veranderd.

Lou (2022)

Wanneer de dochter van Hannah (Jurnee Smollett) ontvoerd wordt door een mysterieuze man, schiet haar buurvrouw te hulp. Samen trotseren ze de natuur in hun zoektocht naar het meisje.

Insidious (2010)

Deze horrorklassieker, die meer dan 500 miljoen dollar (511 miljoen euro) opbracht, keert terug naar Netflix. De zoon van het echtpaar Josh (Patrick Wilson) en Renai (Rose Byrne) raakt na een val in coma. Daarna wordt het gezin geteisterd door paranormale activiteiten en kwade geesten.

Deze films en series verschenen deze week ook op Netflix:

23 september

The Girl at the Back (seizoen 1)

Athena (2022)

Pokémon: The Arceus Chronicles (seizoen 1)

Moonfall (2022)

Lou (2022)

A Jazzman's Blues (2022)

Jamtara: Sabka Number Ayega (seizoen 2)

Las de la última fila (seizoen 1)

22 september

De Piraten van Hiernaast II: De Ninja's van de Overkant (2022)

Karma's World (seizoen 4)

21 september

Só se for por amor (seizoen 1)

Then Barbara Met Alan (2022)

Wanna (seizoen 1)

Der Parfumeur (2022)

Designing Miami (seizoen 1)

Iron Chef: Mexico (seizoen 1)

20 september

A Bigger Splash (1974)

Patton Oswald: We all scream (2022)

19 september

Go Dog Go (seizoen 2)

17 september

Brilliant corners: Ghana (2017)

Los Espookys (seizoen 2)

Aanbevolen artikelen