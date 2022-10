Vanavond de uitreiking: hoe worden de Gouden Kalf-winnaars bepaald?

Na films als Zwartboek, Bankier van het verzet en De Veroordeling krijgen de Gouden Kalveren er vanavond een nieuwe winnaar bij. Knor, Do Not Hesitate en Pink Moon maken allemaal kans op het Kalf voor beste film. Maar hoe worden de nominaties en winnaars eigenlijk bepaald?

Door Fabian Melchers

Het Gouden Kalveren Gala, steevast het hoogtepunt van het Nederlands Film Festival, gaat zeker niet over één nacht ijs. De organisatie heeft drie maanden nodig om tot de lijst met kanshebbers te komen. Dat stemproces begint eind juni met een voorselectie.

Tussen 1981 en 2015 reikte een jury de filmprijzen uit, maar tegenwoordig loopt alles via de Dutch Academy For Film. Die organisatie bestaat uit 625 professionals uit verschillende takken van de filmindustrie. Zij krijgen eerst per persoon vijftien titels toegewezen om een voorselectie te bepalen. Leden hoeven op die manier geen onmogelijke hoeveelheid films in korte tijd te kijken.

Maar dat heeft wel gevolgen. Verschillende populaire films, zoals Marokkaanse bruiloft en Zwanger & Co, schopten het niet tot de voorselectie en zullen zaterdagavond dus sowieso niet genoemd komen. Een uitzondering is er wel voor de drie best bezochte films. Alles op tafel, Bon Bini Holland 3 en Costa!! maken nog kans op de publieksprijs. Stemmen kon tot 26 september.

Kanshebbers Gouden Kalf voor beste film (en waar ze te zien zijn) Do Not Hesitate (Pathé Thuis, Picl)

Knor (nu in de bioscoop)

Narcosis (vanaf 14 oktober in de bioscoop)

Nr. 10 (HBO Max, Pathé Thuis)

Pink Moon (nu in de bioscoop)

Nominaties alleen binnen eigen vakgebied

Begin september mochten Academy-leden stemmen voor de nominaties, maar wel alleen binnen hun eigen vakgebied. Acteurs bepalen dus de acteernominaties, regisseurs kiezen regisseurs, enzovoort. Aan de categorie beste film mag iedereen meedoen. Andere belangrijke filmprijzen, zoals de Amerikaanse Oscars en de Duitse Lola's, werken volgens eenzelfde systeem.

Meteen na de bekendmaking van de nominaties is een nieuwe stemronde gestart. Academy-leden konden tot en met woensdag kiezen uit de genomineerden in hun vakgebied. Vanavond wordt bekend welke films, series en acteurs de kenners het beste vonden. En die ene publieksprijs wordt dus uitgedeeld.

Wil je die uitreiking live volgen, dan kan dat vrijdagavond via de officiële website van het Nederlands Film Festival of via RTV Utrecht. NU.nl doet vanavond verslag van de uitreiking.

Aanbevolen artikelen