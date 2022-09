Hoe worden de Gouden Kalf-nominaties bepaald?

Na films als Zwartboek, Bankier van het verzet en De veroordeling krijgen de Gouden Kalveren er binnenkort een nieuwe winnaar bij. Zaterdagavond worden de nominaties voor de filmprijzen bekendgemaakt. Hoe worden die eigenlijk bepaald?

Tussen 1981 en 2015 reikte een jury de filmprijzen uit, maar tegenwoordig loopt alles via de Dutch Academy For Film. Die organisatie bestaat uit 625 professionals uit verschillende takken van de filmindustrie. Zij krijgen eerst per persoon vijftien titels toegewezen om een voorselectie te bepalen. Leden hoeven op die manier geen onmogelijke hoeveelheid films in korte tijd te kijken.