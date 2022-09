Saoirse Ronan speelt hoofdrol in oorlogsfilm van Steve McQueen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Saoirse Ronan gaat de hoofdrol spelen in de oorlogsfilm Blitz, geregisseerd door Oscarwinnaar Steve McQueen. Dat meldt Variety vrijdag.

Welke rol Ronan precies gaat spelen, is nog niet bekendgemaakt. De Ierse actrice heeft inmiddels vier Oscar-nominaties op haar naam staan, voor hoofdrollen in films als Lady Bird en Little Woman. Ze heeft nog niet eerder met McQueen samengewerkt.