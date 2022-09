Recensieoverzicht Don't Worry Darling: 'Als pulp nog net te pruimen'

Don't Worry Darling was nog niet in de bioscoop te zien of iedereen vond er al iets van. Het ging alleen niet over de film, maar vooral over wat er achter de schermen is gebeurd. Regisseur Olivia Wilde dook met hoofdrolspeler Harry Styles in bed, actrice Florence Pugh deelde niets over de film op haar sociale media en acteur Chris Pine zou bespuugd zijn door Styles. Die aandacht levert publiek op, maar volgens recensenten is de film zelf niet heel goed.

AD - 2 sterren

"Alice (Florence Pugh) en Jack (Harry Styles) leven in de schijn van perfectie. Victory, zo heet de praktisch van de buitenwereld afgesloten Amerikaanse woongemeenschap. Hier zijn de dames niet alleen per definitie huisvrouw, ze mogen hun echtgenoten niet eens vragen wat voor werk ze doen. Hier klopt iets niet. De kijker krijgt uiteindelijk (min of meer) te weten aan welk geheimzinnig project de mannen deelnemen, maar het is veel interessanter dat Alice en de andere Victory-vrouwen zich bij de dubieuze rolverdeling lijken neer te leggen."

"De prikkelende premisse - het stiekem terugverlangen naar vergane normen en waarden - wordt verpest door een twist die te uitleggerig wordt opgediend, te voorspelbaar is én leentjebuur speelt bij talloze andere films. Zonder al te veel weg te geven: hooguit voor wie The Truman Show, The Matrix, The Stepford Wives en The Village niet gezien heeft, is Don't Worry Darling nog net te pruimen pulp."

Trouw - 2 sterren

"Punt is dat Olivia Wilde geen idee heeft hoe ze een thriller maakt. Alice vermoedt dat er iets niet pluis is in haar ideale wereld, maar de film doet geen enkele moeite om spanning te creëren. Het script is een rommeltje."

"Ook is het vrij onaangenaam om de getalenteerde Florence Pugh, die enkele jaren terug doorbrak met Lady Macbeth, tegenover Harry Styles te zien, de popster die eigenlijk geen idee heeft wat acteren is. Terwijl Pugh nog iets probeert te maken van haar rol als Alice, de perfecte huisvrouw die op onderzoek gaat en steeds opstandiger wordt, is Styles als haar mysterieuze echtgenoot alleen z'n knappe zelf. In een heftige kusscène kust hij zo heftig dat het op de lachspieren werkt."

de Volkskrant - 3 sterren

"Don't Worry Darling blijkt vooral de film van Pugh. Naarmate het bestaan van Alice op steeds lossere schroeven komt te staan (de snelste weg naar waanzin wordt geplaveid door mannen die haar zorgwekkende observaties beschouwen als verzinsels, hysterie of paranoia), acteert Pugh soms in de geest van Catherine Deneuve in Repulsion. Ze tilt de film op, maakt hem beter dan-ie is. Tegenspeler Styles is bovenal goed gecast: bedoeld als de geïdealiseerde, oppervlakkige echtgenoot, en in die context geloofwaardig. Hij valt pas door de mand wanneer het script dus méér van hem eist."

De Telegraaf - 3,5 sterren

"Als opvolger van haar veelbelovende regiedebuut Booksmart (2019) komt Olivia Wilde nu met een psychologische thriller waaraan zij zich wat heeft vertild. De tumultueuze aanloop naar de wereldpremière in Venetië deden 't al vermoeden, het eindproduct onderstreept dat. In Don't Worry Darling zijn beter uitgewerkte ideeën uit andere films op een hoop geveegd en opnieuw verpakt. Aan de aankleding (kostuums, productiedesign) ligt het daarbij niet en ook de hoofdrol van Florence Pugh mag er zeker zijn. Alleen laten zowel het scenario als Wildes beeldregie te wensen over."

NRC - 2 sterren

"Florence Pugh weet prima raad met haar spiraal van ongemak via paranoia naar paniek, Harry Styles' wezenloze acteren past daar - wellicht onbedoeld - goed bij. Maar de finale ontspoort in chaotische, cartooneske actie, en de verklaring van Victory is halfbakken, ongerijmd en onbevredigend uitgewerkt. Jammer, er vallen interessante dingen te beweren over informatietechnologie die vrijhavens voor reactionaire impulsen biedt."

