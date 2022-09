Avatar na dertien jaar terug in de bioscoop, maar wat weten we over het vervolg?

Regisseur James Cameron werkt al zo'n vijf jaar aan het vervolg op Avatar. Om de wachttijd te overbruggen, komt vandaag de originele film na dertien jaar terug in de bioscoop. De makers hebben de fans nog eens vier films beloofd. Het tweede deel komt nu bijna uit en daar weten we al aardig wat over.

Door Esther Villerius

Het maken van een 3D-film vraagt tijd, geld, speciale apparatuur en geavanceerde techniek. Dit bleek al bij de oorspronkelijke Avatar, waarmee Cameron in 2009 voor het eerst een 3D-productie voor een groot publiek bracht. De productie daarvan duurde vier jaar. Maar het tweede deel, Avatar: The Way of Water, had twee jaar geleden al helemaal klaar moeten zijn. Cameron moest naar eigen zeggen alleen nog "de puntjes op de i zetten".

Cameron is ook de regisseur van het tweede deel, maar krijgt nu hulp. De eerste film schreef Cameron nog in zijn eentje, maar voor de vier vervolgen is een team aangesteld. Josh Friedman schoot als eerste te hulp en is coauteur van Avatar 2.

Er komen nog drie andere vervolgdelen. De opnames van de films liepen door elkaar heen, wat de productie van Avatar 2 vertraagde. De sequels kunnen los van elkaar gekeken worden. Ze volgen elkaar om het jaar op, tot de release van (het vermoedelijk laatste deel) Avatar 5 in 2028.

De titels van de andere vervolgfilms zijn volgens de BBC ook al bekend. Het wordt geen Avatar 3, 4 en 5, maar Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider en Avatar: The Quest for Eywa.

De teaser van Avatar: The Way of Water is uit, maar houdt het plot vaag. Er is vrijwel geen dialoog te horen. Uit de video blijkt niet zozeer wat er in de film gebeurt, maar meer hoe die eruitziet. Zoals de onderwaterscènes, die Cameron ook echt onder water opnam.

Later wordt de verhaallijn van Avatar 2 uitgebreider gedeeld, maar er is nog niet heel veel duidelijk. Jake Sully, de hoofdpersoon uit deel één, sticht op de planeet Pandora een gezin. Als een "bekende dreiging" terugkomt, moet Jake samenwerken met zijn partner Neytiri en het Na'vi-leger om hun planeet te beschermen. Jake en Neytiri laten noodgedwongen hun huis achter en ontdekken tijdens hun vlucht delen van de planeet die onder water staan.

De cast is bekend: veel acteurs uit het eerste deel keren voor de sequel terug op het scherm. Zoe Saldaña speelt weer de rol van de Na'vi-prinses Neytiri en Sam Worthington keert terug als Jake Sully, de mens die Na'vi werd. Stephen Lang speelt de dode kolonel Miles Quaritch en wordt de slechterik van de sequels.

Meerdere bekende acteurs voegen zich bij de cast. Kate Winslet, die voor Titanic al met James Cameron samenwerkte, speelt in de Avatar-sequel Ronal. Dit nieuwe personage behoort tot de Metkayina-stam, een groep Na'vi die in het water leeft. Het hoofd van de stam is Tonowari en wordt gespeeld door Cliff Curtis. Oona Chaplin, die eerder in Game of Thrones speelde, maakt in deze film haar opwachting als Varang. Haar rol is nog onduidelijk.

De release voor Avatar: The Way of Water is gepland op 16 december. De film werd vaak uitgesteld, onder andere vanwege het uitgebreide schrijfproces en het maken van de andere vervolgfilms. Maar de vele omzwervingen tijdens de productie hebben Cameron niet op de kast gejaagd.

Tegen CNN zei hij: "Er zat zeven jaar tussen The Terminator en Terminator 2: Judgment Day. Voor Avatar wordt dat eerder een gat van tien jaar", geeft Cameron toe. "Maar je gaat naar Avatar 2 met de zekerheid dat er nog drie films achteraan komen. Dat is een heel andere ervaring. Dat rechtvaardigt veel van de vertraging."

