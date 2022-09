Gijs Naber krijgt hoofdrol in internationale fantasyserie Hagen

De Nederlandse acteur Gijs Naber gaat de titelrol in de grote internationale fantasyserie Hagen spelen. Dat heeft producent Constantin Film woensdag bekendgemaakt.

De serie is gebaseerd op het dertiende-eeuwse Duitse volksverhaal Nibelungenlied, dat een van de inspiratiebronnen voor Lord of the Rings was.

Het is niet de eerste verfilming van Nibelungenlied. In 2004 verscheen er ook al een serie, met onder anderen Robert Pattinson. Hagen wordt zowel een zesdelige serie als een lange speelfilm. Het is nog niet duidelijk welke versie in Nederland te zien zal zijn. De opnames van de serie zijn inmiddels van start gegaan in Praag.