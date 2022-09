Na kritiek op 'witte' Golden Globes is uitreiking na jaar weer op televisie

Delen via E-mail

De uitreiking van de Golden Globes is volgend jaar na een jaar afwezigheid weer op televisie te zien. De Amerikaanse zender NBC zendt de awardshow op 10 januari 2023 live uit.

De HFPA kreeg al langer kritiek omdat er onder de bijna negentig leden geen zwarte mensen waren. Inmiddels is volgens de organisatie 52 procent van de leden vrouw en draagt 51,5 procent op "raciaal en etnisch" gebied bij aan de diversiteit.

NBC heeft nu afgesproken in ieder geval de uitreiking van volgend jaar uit te zenden. "We zien de inzet van de HFPA voor verandering en kijken ernaar uit de Golden Globes voor de tachtigste uitreiking weer te mogen verwelkomen in januari 2023", laat een voorzitter van NBC weten aan Amerikaanse media.