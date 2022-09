Nederlands Film Festival van start, maar is er reden voor een feestje?

Een hele week volledig in het teken van Nederlandse filmproducties: in Utrecht begint vanavond het Nederlands Film Festival. Met premières, masterclasses en afsluitend de uitreiking van de Gouden Kalveren vieren we wat Nederland op filmgebied te bieden heeft. Maar een Nederlandse film die een internationale prijs wint of een top tien vol Nederlandse films lijkt nog ver weg.

Door Esther Villerius

Nog voordat de film officieel in de bioscoop te zien was, trok Soof 3 al 100.000 bezoekers. En Alles op tafel van Linda de Mol scoorde vorig jaar niet lager dan drie sterren.

Nederlandse films kunnen dus flink scoren, maar van dominantie in de filmhuizen en bioscopen is geen sprake. In de afgelopen jaren stonden vaak niet meer dan twee producties van eigen bodem in de top tien van de best bekeken films in Nederland. In 2019, het jaar waarin de bioscopen nog niet onder corona leden, stond er zelfs geen enkele Nederlandse film in de top tien.

En als we gaan, dan gaan we vaak naar de bekendere titels, zoals de Bon Bini-films en De slag om de Schelde. Tijdens het Nederlands Film Festival (NFF) gaat het niet alleen om die grote blockbusters. Want de kleine filmmaker verdient meer bezoekers, vinden de organisatoren. Het festival probeert daarom de verscheidenheid aan Nederlandse films te benadrukken, vertelt NFF-directeur Silvia van der Heiden in gesprek met NU.nl.

Klaar met romcoms

Dé Nederlandse film bestaat volgens freelance filmjournalist Ab Zagt niet, want we maken van alles. Toch is er duidelijk een voorkeur bij de bioscoopbezoeker, en dus bij makers. "Een romcom is nog het meest typisch. Dat genre is in andere landen al lang niet meer zo populair. Hollywood is er klaar mee - en ik trouwens ook." Maar in Nederland maken romantische comedy's al vier jaar lang het grootste deel van het aanbod uit, zegt ook Van der Heiden.

Zagt stelt dat de Nederlandse filmindustrie eerder gedreven is door commercie dan door diepgang. "In Nederland zijn gewoon heel veel vrouwen die hun vriend meesleuren naar zo'n film."

24 jaar zonder Oscar

Ondanks de commerciële successen hebben Nederlandse films al jaren geen grote prijzen gewonnen op internationale filmfestivals. Het NFF trekt ook vrijwel geen buitenlandse journalisten, zegt Zagt. "We doen iets fout."

"We kunnen niet meer leunen op een Paul Verhoeven, want zijn laatste twee films waren Frans. Alex van Warmerdam is over z'n hoogtepunt heen. Dick Maas is sinds Prooi niet meer aan de bak gekomen." En Will Koopman, de regisseur van onder andere Gooische Vrouwen, die dit jaar is geëerd met een Gouden Kalf voor de Filmcultuur? "Dat Gouden Kalf was terecht, maar internationaal stellen ze niks voor."

Successen buiten Nederland zijn namelijk niet te boeken met alleen een mooie film. Daarvoor is ook heel veel promotie nodig. Het is 24 jaar geleden dat Nederland een Oscar won; een nominatie vond voor het laatst plaats in 2003 (De Tweeling). En een Gouden Palm is nog nooit naar een Nederlandse filmmaker gegaan. Zagt: "De kans dat Nederland nu nog met een Gouden Palm naar huis gaat is ongeveer net zo groot als dat Feyenoord de Champions League wint."

Jammer, vindt Van der Heiden, want ons land heeft volgens haar zo veel te bieden op het doek. Of het desondanks goed gaat met de Nederlandse film? "Het kan altijd beter. Kijk dus alsjeblieft ook eens naar de Nederlandse Oscar-inzending Narcosis, het drama Femi, of onze openingsfilm Zee van tijd. Dat laat namelijk zien hoe Nederlandse film óók kan zijn."

Aanbevolen artikelen