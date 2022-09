Regisseur Woody Allen maakt nog één film en richt zich daarna op schrijven

Woody Allen stopt binnenkort met het maken van films. De 86-jarige regisseur laat weten dat Wasp 22 zijn laatste film wordt en dat hij zich daarna wil richten op het schrijven van een roman.

Door onze entertainmentredactie

"Mijn idee is om geen films meer te maken en me te gaan concentreren op het schrijven", vertelt de regisseur tegen de Spaanse krant La Vanguardia. De opnames van Allens laatste film beginnen dit najaar en vinden plaats in Europa.

In juni vertelde de Amerikaanse filmmaker al dat hij van plan was nog "één of twee" films te regisseren. "Toen ik vroeger films maakte, gingen die naar filmhuizen door het hele land. Nu maak je een film die een paar weken te zien is in een filmhuis, voordat die naar een streamingdienst of betaalkanaal gaat. Het is niet hetzelfde. Ik vind het veel minder leuk", zei hij destijds.

Allen is de laatste jaren minder in trek in Hollywood sinds hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Zijn dochter Dylan zegt door hem te zijn misbruikt toen ze nog een kind was. De regisseur ontkent dat.

In zijn carrière heeft Allen twaalf Oscars gewonnen. Ook sleepte hij meerdere BAFTA Awards en Golden Globe Awards in de wacht.

