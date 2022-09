België stuurt succesvolle film Close in als Oscar-inzending

De film Close is dit jaar de Oscar-inzending van België. De tweede film van de 31-jarige regisseur Lukas Dhont was eerder dit jaar een van de grote sensaties op het festival van Cannes. Close won de Grand Prix, oftewel zilver op het erepodium van het prestigieuze evenement.

Door onze nieuwsredactie

Close vertelt over de hechte vriendschap tussen twee tienerjongens die door de reacties van de buitenwereld onder druk komt te staan. De film is begin november in de Nederlandse bioscopen te zien.

Dhont debuteerde vier jaar geleden met het drama Girl, over een jong transgender meisje dat ballerina wil worden. Met deze film won hij toen de hoofdprijs van het bijprogramma Un Certain Regard in Cannes.

De Academy, de organisatie die de Oscars uitreikt, maakt begin dit jaar een shortlist van negen kandidaten bekend. Op 24 januari worden de officiële nominaties bekendgemaakt. De uitreiking is twee maanden later. Nederland zendt dit jaar de film Narcosis in.

