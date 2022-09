Nieuw op Netflix deze week: deze films en series verschenen afgelopen week

Elke week breidt Netflix het aanbod verder uit met nieuwe series en films. Met deze week: de remake van ninetiesklassieker Heartbreak High en het vervolg op Love is Blind.

Door onze entertainmentredactie

Series

Heartbreak High (seizoen 1)

Heartbreak High was een van de populairste tienerseries uit de jaren negentig over het wel en wee van een groepje Australische scholieren. In deze reboot staat een nieuwe klas op Hartley High centraal. De tieners krijgen gelijk te maken met drama: een muurschildering onthult de seksuele avonturen van iedereen op de middelbare school.

Fate: The Winx Saga (seizoen 2)

Het tweede seizoen van Fate: The Winx Saga brengt nieuwe personages, grotere dreigingen en meer actie en romantiek. In de tweede reeks afleveringen maakt Flora (Paulina Chávez), die we kennen uit de tekenfilmserie Winx Club, haar opwachting. De mysterieuze Grey (Brandon Grace) laat harten sneller kloppen.

Love is Blind: After the Altar (seizoen 2)

Het eerste seizoen van datingprogramma Love is Blind krijgt een vervolg. In Love is Blind: After the Altar zien we hoe het is met Shayne, Natalie en Shaina, die een jaar na de opnames nog steeds met elkaar in de knoop zitten. We zien ook hoe het na de trouwerijen is gegaan tussen Jarrette en Iyanna en Deepti en Kyle.

Films

Do Revenge (2022)

De populaire tiener Drea (Camila Mendes) en de brave Eleanor (Maya Hawke) willen allebei wraak nemen op de mensen die hen hebben verraden. Drea wil afrekenen met haar vriendje Max (Austin Abrams), omdat hij haar sekstape lekte. Eleanor is kwaad op een meisje dat een gemene roddel over haar heeft verspreid. De meiden helpen elkaar met een uitgebreide wraakactie.

I Used to Be Famous (2022)

Vince (Ed Skrein) zat vroeger in een populaire boyband en was wereldberoemd. De voormalige superster geeft nu straatoptredens en niemand heeft meer interesse in zijn muziek. Wanneer een autistische drummer hem toevallig begeleidt, blijken de twee een goede chemie te hebben. Vince ziet de samenwerking als kans om weer naar de top te klimmen.

The Secret Life of Pets 2 (2019)

Wat doen onze huisdieren doen zodra wij de deur uit stappen? In het tweede deel van The Secret Life of Pets gaat de hond Max (Patton Oswalt) weer op avontuur met zijn huisdiervriendjes Rooster (Harrison Ford) en Snowball (Kevin Hart). Zijn baasje Katie gaat trouwen en heeft nu een baby, dus er gaat behoorlijk wat veranderen voor de kleine hond.

Anna (2019)

Op het eerste gezicht is de bloedmooie Anna (Sasha Luss) een succesvol topmodel, maar in het geheim is zij een koelbloedige moordenaar die voor de Russische geheime dienst werkt. Wanneer de CIA haar op het spoor komt en de KGB niet te vertrouwen blijkt, moet zij een belangrijke keuze maken om te overleven.

Deze films en series verschenen deze week ook op Netflix:

10 september

Asoka (2001)

Santa Sangre (1989)

See No Evil (2014)

Trädgardsgatan (2017)

Onboard the Transcontinental Race (2019)

Playground (2014)

Romeo and Juliet (1954)

The Battle for Britain's Heroes (2018)

The Gorals - Highlanders of Carpathia (2018)

Uncharted Amazon (2015)

11 september

The Art of Self-Defense (2019)

12 september

Primal (2020)

Ada Dapper, Wetenschapper (seizoen 3)

13 september

Jo Koy: Live from the Los Angeles Forum (2022)

Cyberpunk Edgerunners (seizoen 1)

Yesterday (2019)

14 september

Forsvinningen (seizoen 1)

El Rey: Vicente Fernandez (seizoen 1)

Broad Peak (2022)

La scuola cattolica (2021)

Sins of Our Mother (seizoen 1)

15 september

Black Hawk Down (2001)

Liss Pereira: Adulto promedio (2022)

Terim (seizoen 1)

De ruimtehonden (seizoen 2)

16 september

Santo (seizoen 1)

Skandal! Bringing Down Wirecard (2022)

Gymnastics Academy: A Second Chance (seizoen 1)

Drifting Home (seizoen 1)

