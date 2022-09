Recensieoverzicht Soof 3: 'Een serieus slotakkoord met de nodige lucht'

Met Soof 3 komt er donderdag een einde aan de trilogie over 'de Nederlandse Bridget Jones'. De film over het chaotische leven van de gemiddelde dertiger en veertiger, gebaseerd op de columns van Sylvia Witteman, komt bijna tien jaar na het eerste deel uit. NU.nl zet de recensies op een rij.

Door onze entertainmentredactie

AD - 4 sterren

"Soof rent weer aangenaam vertrouwd als kip zonder kop door het leven, al lukt het haar wonderwel om van de KookSoof een succes te maken, haar kinderen als zelfstandige jongvolwassenen af te leveren en beschaafd om te gaan met haar ex-man. Bovenal is Soof, ook na twee films en een tiendelige televisieserie, nog altijd een personage met een hoge gunfactor."

"In deze derde film moet ze in een toch al razend drukke periode dealen met slecht nieuws, waar ze besluit met niemand over te praten. Deze rol van Lies Visschedijk is haar helemaal op het lijf geschreven. Bovendien kan Visschedijk ogenschijnlijk soepel een waaier aan complexe emoties spelen, die daardoor heel invoelbaar zijn. En godzijdank, er mag ook gelachen worden in dit scenario om ziekte, angst en verdriet - zonder dat het de ernst van de situatie geweld aandoet."

Trouw - 3 sterren

"Ben je eindelijk oud en wijs genoeg om je leven op orde te hebben, begint je lichaam af te takelen. Na de midlifecrisis in Soof en het exploderende huwelijk in Soof 2, draait Soof 3 om een knobbeltje met grote gevolgen. De film is ietsje ernstiger van toon dan die eerste twee delen, maar die keuze pakt goed uit."

"Ondanks een paar andere knulligheden - denk exotische stereotypen - wordt de hele film gedragen door uitstekend acteren van Lies Visschedijk en Anneke Blok, de rots in de branding van elke film waar ze in zit. De pijn van het dreigende einde van een leven dat nog lang niet af is, is voelbaar."

de Volkskrant - 4 sterren

"'Soof is toe aan iets nieuws', luidde de afsluitende zin van de vorige Soof-recensie in de Volkskrant. Conclusie: nadat heldin Soof zich vol dwarse spot door een huwelijks- en identiteitscrisis had gemanoeuvreerd in de eerste romantische hitkomedie, stond er in het onvermijdelijke tweede deel (uit 2016) wat weinig op het spel."

"Dat zal niemand beweren over Soof 3, het slotakkoord van de reeks, dat na een forse coronavertraging nu eindelijk in de bioscoop te zien is. 'Het is misschien saai', klinkt Soofs vertelstem in de inleidende voice-over, 'maar op dit moment gaat het zijn gangetje.' Waarop de eigenaar van de Kooksoof, als ze even uitrust van het koken, met de hand tussen borst en oksel tast: hè, gek knobbeltje."

"Soof slaat geen echt nieuwe paden in binnen het stramien van het genre, maar wordt wel bevolkt door net wat menselijker personages. En die worden gespeeld door uitstekende acteurs, zoals Van Huêt, of Anneke Blok als Soofs moeder, en uiteraard hoofdrolspeler Lies Visschedijk; haar past de Soof-huid zo goed dat ze al genoeg heeft aan een blik of een flardje intonatie om een scène iets op te tillen, of te laten kantelen."

De Telegraaf - 3 sterren

"Om een herhaling van zetten te voorkomen, zorgt Soofs ziekte dit keer voor meer drama dan humor. Het is een ingreep die prima uitpakt, wederom dankzij het sterke spel van Lies Visschedijk. Haar Soof is opnieuw aandoenlijk wanneer zij door de kanker alle controle over haar leven verliest."

"Maar steeds als de film te zwaar dreigt te worden, zorgt Soofs kolderieke entourage voor de nodige luchtige momenten. Zoon Bing komt tijdens zijn bruiloftsvlogs uit de kast en ook de culturele verschillen met de schoonouders uit India genereren hilariteit. Zo is Soof 3 een grand dessert dat op passende wijze en met een lach en een traan afscheid neemt van een van de populairste filmpersonages uit de Nederlandse cinema."

