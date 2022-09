Jimmy Kimmel biedt excuses aan voor verstoren Emmy-winst Quinta Brunson

Jimmy Kimmel heeft zijn excuses aangeboden voor een 'grap' bij de uitreiking van de Emmy's. De presentator lag als onderdeel van een sketch op het podium toen Quinta Brunson haar prijs kreeg overhandigd. Volgens critici leidde dat af van haar moment. Kimmell zei in zijn eigen talkshow sorry tegen de actrice.

Door onze entertainmentredactie

Brunson won de prijs maandagavond voor het schrijven van de comedyserie Abbott Elementary. Kimmel werd door Will Arnett het podium op gesleept om de prijs uit te reiken. Nadat Brunson als de winnares was aangekondigd, begon ze haar dankwoord, terwijl Kimmel midden op het podium bleef liggen.

Respectloos, vonden kijkers en actrice Sheryl Lee Ralph, die zelf een Emmy won voor haar bijrol in Abbott Elementary. "Ik dacht, waarom staat hij niet gewoon op? Toen realiseerde ik me dat het Jimmy was. Ik houd van Jimmy Kimmel, maar dit was respectloos. Dat heb ik hem ook in zijn gezicht gezegd en hij begreep het", aldus de actrice.

Brunson was vervolgens te gast in de talkshow van Kimmel, waarin ze zijn monoloog mocht onderbreken om haar dankwoord af te maken. Later in het programma bood Kimmel zijn excuses aan voor het "domme comedystukje". "Het laatste wat ik wil is je boos maken, want ik heb een hoge pet van je op."

Hoewel Kimmel door het stof ging, liet Brunson weten niet boos te zijn over het voorval. Ze zei een geweldige avond te hebben gehad en ze niet veel last had van Kimmels 'grap'.

