Docu over rechtszaak tussen Depp en Heard vanaf 20 september op discovery+

De tweedelige documentaire over de rechtszaak tussen Johnny Depp en Amber Heard is vanaf dinsdag 20 september te zien op discovery+. In Johnny vs Amber: The US Trial komt zowel het verhaal van Depp als dat van Heard aan bod.

Door onze entertainmentredactie

De zaak tussen het voormalige acteurskoppel trok wereldwijd veel aandacht. Depp stapte naar de rechter vanwege een artikel van Heard in The Washington Post uit 2018. Daarin schreef de ex-vrouw van Depp een "overlever" te zijn van huiselijk geweld.

Streamingdienst discovery+ legt in het tweeluik de feiten en beweringen van beide acteurs naast elkaar. Advocaten, juridische experts en journalisten schijnen ook hun licht op de zaak. Depp en Heard zelf lijken niet aan het woord te komen in de documentaire.

In de eerste aflevering komt het verhaal van Depp aan bod. Heard staat in de tweede aflevering centraal.

Aanbevolen artikelen