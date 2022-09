Moord, verkrachting en oplichterij: familie Armie Hammer onder de loep in docu

De carrière van Armie Hammer raakt in het slop als hij begin 2021 wordt beschuldigd van onder meer verkrachting en kannibalistische neigingen. De 36-jarige acteur verliest werk en er loopt nog altijd een politieonderzoek naar hem. Ondertussen wordt het dubieuze verleden van zijn steenrijke familie uiteengezet in de discovery+-documentaire House of Hammer.

Het is januari 2021 als Twitter voor het eerst in de ban raakt van beschuldigingen aan het adres van Hammer. Er duiken screenshots van gesprekken op waarin de Call Me by Your Name-acteur praat over zijn extreme seksuele voorkeuren. Ook schrijft hij "100 procent kannibaal" te zijn. De gesprekken, die op het anonieme account House Of Effie worden gepubliceerd, gaan de hele wereld over.

Het duurt niet lang voordat verschillende ex-vriendinnen van de acteur bevestigen dat hij ervan houdt te domineren tussen de lakens. Daarbij houdt hij regelmatig geen rekening met de grenzen van zijn sekspartners.

Zo beschuldigt Effie (die niet met achternaam in de media wil komen en niet meewerkte aan de documentaire) hem ervan haar vier uur lang te hebben verkracht. In een berichtenwisseling hierna zegt hij ervan te hebben genoten dat ze huilde en probeerde weg te komen. Een andere ex-vriendin, Paige Lorenze, die eveneens niet zelf in de docu aan het woord komt, zegt dat de acteur zijn initialen ongevraagd in haar lichaam kerfde en het bloed dat daarbij vrijkwam opdronk.

Lovebombing en over grenzen heen gaan

Courtney Vucekovich vertelt in de docu over een periode van enkele maanden waarin ze een relatie had met de acteur. Ze legt uit hoe hij haar online benaderde en met lovebombing (iemand overladen met complimenten en affectie om vertrouwen te winnen) haar steeds een stap verder liet gaan in hun seksleven.

De ex-vriendin van Hammer zegt dat ze op een avond door hem werd vastgebonden met touwen, waarna ze seks hadden. De vrouw vertelt vooraf te hebben laten merken dat ze dit geen fijn idee vond. "Het enige woord dat ik niet heb gebruikt is 'nee'."

Vucekovich komt later in contact met Lorenze, en de twee vrouwen leggen hun verhalen naast elkaar. Daaruit blijkt dat Hammer in beide relaties onder meer dezelfde manier van inpalmen en hetzelfde woordgebruik hanteert. Beide vrouwen hebben al vroeg in hun gesprekken met Hammer laten weten dat ze eerder in ongezonde relaties hebben gezeten. Er blijkt een patroon te zitten in de vrouwen die de acteur uitkiest.

In de documentaire komt ook een oud-collega van Hammer aan het woord. De man zegt dat Hammer hem pestte en hem buiten werk dwong tot daden. Zo werd de man verplicht tegen zijn wil een lapdance te ondergaan in een stripclub, omdat Hammer dit wilde.

Armie Hammer met Elizabeth Chambers, de moeder van zijn kinderen, in 2017. Foto: ANP

Mishandeling, misbruik en moord

Ook Armies tante Casey komt in de docu aan het woord. Ze vertelt over de lange geschiedenis van machtsvertoon en misbruik in de steenrijke familie. Zo stelt ze dat haar vader Julian (Armies opa) haar moeder mishandelde. Casey zegt zelf seksueel door haar vader te zijn misbruikt.

Vader Julian en zoon Michael (Armies vader en Caseys broer) zouden regelmatig feestjes hebben georganiseerd waarbij minderjarige meisjes werden uitgenodigd met wie ze seks hadden. Op een van deze feestjes wordt ook de huishoudster op foto's vastgelegd terwijl ze seksuele handelingen moet verrichten bij een van de gasten.

Daarnaast wordt Julian in de jaren vijftig opgepakt voor het doodschieten van een vriend van hem. De vriend zou Julian tijdens een verjaardag hebben geconfronteerd met een schuld van 400 dollar, waarna de opa van Armie zijn pistool trekt. De vriend overlijdt en Julian wordt gearresteerd. Maar nadat de aanklacht eerder afgezwakt wordt, komt het uiteindelijk niet tot een vervolging.

Armie Hammer in juli 2022. Foto: BrunoPress

Minnares van Armies overgrootvader moet nieuwe identiteit aannemen

In de documentaire wordt gesteld dat dit alles te maken heeft met de macht van Armand Hammer (vader van Julian en overgrootvader van Armie) die destijds miljoenen verdiende met een oliebedrijf. Naast veel geld genoot Armand ook veel macht door politieke connecties. Hij wordt geregeld in verband gebracht met witwassen, oplichting en omkoping.

Ook Armand zou er verschillende minnaressen op hebben nagehouden die hij gebruikte voor zijn seksuele verlangens. Als zijn vrouw achter het bestaan van een van hen komt, verplicht hij de minnares een nieuwe identiteit aan te nemen en haar haarkleur te veranderen.

Als bekend wordt dat tante Casey, die al eens een boek over haar familie schreef, deelneemt aan de documentaire, ontvangt ze een brief van haar broer Michael. Hij dreigt haar voor de rechter te slepen. Maar Casey stelt dat ze al te lang heeft gezwegen en zich door geen Hammer meer het zwijgen laat opleggen. Ze linkt het gedrag van haar neef Armie aan de generaties die voor hem kwamen. "Je wordt niet zomaar een monster."

