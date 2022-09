Films van Jandino Asporaat en Linda de Mol maken kans op Gouden Kalf

De megahit Bon Bini Holland 3 met Jandino Asporaat en de tragikomedie Alles op Tafel met Linda de Mol zijn de belangrijkste kanshebbers op het Gouden Kalf van het publiek dit jaar. Beide films zijn in de race voor de felbegeerde publieksprijs van het Nederlands Filmfestival.

Dat de films genomineerd zijn is geen verrassing. De drie best bezochte Nederlandse titels van het jaar doen mee met de verkiezing. Het publiek kan nu bepalen wie de winnaar wordt. Beide bioscoopfilms trokken zo'n 400.000 bezoekers. De derde genomineerde is de Costa!!-remake, maar deze deed het lang zo goed niet in de bioscopen.