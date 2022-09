White Lotus en Ted Lasso winnen meeste prijzen bij 74e Emmy Awards

Dramaserie Succession, comedy Ted Lasso en miniserie The White Lotus zijn maandag bij de 74e uitreiking van de Emmy Awards in Los Angeles uitgeroepen tot de beste televisieshows. De twee laatstgenoemde series sleepten de meeste prijzen in de wacht.

Door onze entertainmentredactie

The White Lotus, een moordmysterie dat zich afspeelt in een luxeresort op Hawaï, won eerder op de avond al vier andere Emmy's. Het gaat om de awards voor de beste mannelijke bijrol (Murray Bartlett), de beste vrouwelijke bijrol (Jennifer Coolidge, foto), de beste regie en het beste script van een miniserie. De HBO-serie was daarmee de productie die de meeste prijzen binnensleepte.

Ook Ted Lasso (Apple TV+) won meerdere prijzen. Zo nam Jason Sudeikis een Emmy in ontvangst voor zijn vertolking van de titelrol. Brett Goldstein won een award voor beste bijrol. Hij speelt Roy Kent in de show over een Brits voetbalelftal met een Amerikaanse coach. De serie kreeg ook de Emmy voor de beste regie van een comedy toebedeeld.

Succession-acteur Matthew Macfadyen won de Emmy voor de beste mannelijke bijrol in een drama. En bedenker van de HBO-serie Jesse Armstrong mocht het beeldje voor het beste script van een dramaserie ophalen.

John de Mols televisietalentenjacht The Voice greep maandag naast de prijzen. In de categorie beste competitieshow legde de show het af tegen Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls.

De cast van Ted Lasso. Foto: ANP

Boze fans wegens ontbreken Newton-John

De show lokte ook wat controverse uit. Tijdens de uitreiking in Los Angeles werden traditiegetrouw de in het afgelopen jaar overleden mensen uit de televisiewereld geëerd.

Fans van Olivia Newton-John reageerden boos op sociale media toen bleek dat de Australische actrice niet aan bod kwam. De Grease-ster overleed vorige maand.

Tijdens het In Memoriam-segment van de Emmy's speelde John Legend zijn nieuwe nummer Pieces. Onder anderen Betty White, Bob Saget, James Caan, Jean-Marc Vallée, Anne Heche en Sidney Poitier werden geëerd. Newton-John is wel opgenomen in de In Memoriam-sectie op de website van Emmy-organisator de Television Academy.

