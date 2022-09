Ontploffingen en Al Qaeda-vlaggen: op de set van Marco Kroon-film De Vuurlinie

Van een afstandje lijken de bergen bij het Spaanse Almería uitgestorven. Tot je een paar steile stofweggetjes inslaat. Op de set van De Vuurlinie, de film over het leven van Marco Kroon, worden we welkom geheten door wapperende Al Qaeda-vlaggen, scheurende legertrucks en oorverdovende vuurgevechten. En door een filmcrew die barst van de energie.

Door Fabian Melchers

Acteurs en figuranten hebben zich verzameld bij de grote cateringtent voor het avondeten. In feite een ontbijt, want de opnames in Spanje beginnen rond 19.00 uur en gaan de hele nacht door. Een paar Taliban-strijders pakken nog even een kopje koffie en oefenen dan op hun vechtbewegingen. Hoofdrolspeler Waldemar Torenstra - die de rol van Marco Kroon vertolkt - en zijn collega's worden intussen in een truck naar de set gereden.

Een klein uurtje daglicht is er nog over om dat voertuig te filmen, daarna mogen cast en crew direct doorlopen voor de volgende scène. Rust is er niet bij deze nacht. We verplaatsen naar een loods die is aangekleed als de White Compound, het complex dat in Uruzgan als overheidsgebouw werd gebruikt. Rookmachines draaien overuren. Terwijl sfeervolle lichtbundels naar binnen schijnen, spreekt Torenstra zijn mannen ernstig toe.

"Laten we ervoor zorgen dat we allemaal thuiskomen", zegt hij vastberaden. De ene take spreekt hij gevoelig zachtjes, de volgende luidkeels. Twee camerateams filmen het tegelijkertijd, zodat er later in de montage genoeg te kiezen valt. Typerend voor regisseur Roel Reiné, die bekendstaat om zijn efficiënte manier van draaien.

Roel Reiné samen met Waldemar Torenstra op de set van De Vuurlinie. Foto: Dutch Film Works

Tweede filmteam voor stuntwerk

Duidelijker wordt dat nog wanneer we naar buiten lopen. Even verderop is een ander team namelijk bezig met stuntscènes. Een gigantische lichtinstallatie hangt boven een paar huisjes, waar figuranten en crewleden druk heen en weer rennen. Onder het zand worden een paar stukken karton begraven. Kort daarna is te zien waarom: een stuntman rent op de camera af en smakt als een lappenpop tegen de grond.

"Lekker!", roept Rolf Dekens triomfantelijk. Als 'director of photography' werkt hij grotendeels samen met Reiné, maar nu heeft hij even de leiding over een kleinere unit. In moordend tempo filmen ze al het ren-, spring- en valwerk waar geen hoofdrolspelers bij nodig zijn. "Wij stelen de set nu even", legt hij uit. "Straks komen de acteurs hierheen en nemen we andere scènes op."

Dekens maakt dankbaar gebruik van die tijd. Met drie camera's heeft hij steeds maar één poging nodig om een actiescène in beeld te brengen. "We hebben net een auto opgeblazen", zegt hij terwijl er alweer een nieuw shot wordt voorbereid. Twee gesluierde en bewapende mannen hebben zich opgesteld naast een stapel kratten. "Zo meteen gooien ze met nephandgratenen en dan worden ze neergeschoten", zegt Dekens. Kort daarna laten de mannen zich inderdaad dramatisch tegen de kratten aan vallen.

Voor de actiescènes van De Vuurlinie reisden acteurs en filmcrew af naar het Spaanse Almería. Foto: Dutch Film Works

Vuurgevechten en explosies

Inmiddels is het 21.30 uur en kan het grotere werk beginnen. Op het programma staat een scène waarin Kroons team hevig onder vuur wordt genomen. De mannen vluchten van het ene huis naar het andere, of liggen op een dak met hun geweren in de aanslag. Een truck met Taliban-strijders stuift het terrein op. Camera's bewegen van uit verschillende hoeken met de actie mee, dus moet elke stap goed worden doorgesproken en gerepeteerd.

Alle omstanders krijgen alvast een set oordopjes. Geen overbodige luxe, blijkt even later. Geweerschoten dreunen van alle kanten over de set. Acteurs sprinten tussen explosies en grote stofwolken door. Uit de opgeblazen auto, die nog altijd in het midden van de set ligt, stijgen vlammen op.

Het shot staat erop, maar de vuurzee stopt niet vanzelf. De filmcrew lijkt zich daar echter geen zorgen om te maken. De lokale brandweer is de hele nacht aanwezig om in te kunnen grijpen. Binnen een minuut is het vuur alweer gedoofd. Acteurs, cameralieden, decorbouwers en andere specialisten spreken intussen hun plannen door. Tot 5.00 uur staan er nog actiescènes op de planning, die alleen maar groter beloven te worden.

"Ik vind dit heerlijk", zegt Reiné tussen de opnames door. "Het gaafste van mijn vak is werelden bouwen. Deze wereld is weer heel anders dan Michiel de Ruyter of Redbad. Ik hou erg van oorlogsfilms en zoiets als Black Hawk Down hebben we in Nederland nog nooit gemaakt. This is it."

