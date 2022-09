Animatiestudio Pixar maakt vervolg op hitfilm Inside Out

Er is een sequel van de animatiefilm Inside Out in de maak. Ook het vervolg op de hitfilm uit 2015 speelt zich grotendeels af in het hoofd van personage Riley, die inmiddels een tiener is. Dat kondigde actrice Amy Poehler vrijdag aan op D23 Expo, de fanbeurs van Disney.

Door onze nieuwsredactie

Het origineel vertelt over de emoties in het hoofd van een tienermeisje die een grote fout moeten proberen te herstellen als het meisje gaat puberen.

Animatiestudio Pixar maakte niet bekend of het nog naamloze vervolg op Inside Out in de bioscoop te zien zal zijn of op de streamingdienst Disney+. Wel liet het bedrijf weten dat de sequel in de zomer van 2024 in première gaat.

In dat jaar komt ook de animatiefilm Elio uit, over een jongetje dat per ongeluk de eerste mens is die contact maakt met buitenaards leven, op een andere planeet belandt en daar ambassadeur van de aarde wordt.

De bekendmaking was onderdeel van een panel waarin Disney en Pixar fans een voorproefje gaven van titels die de komende tijd uitkomen. Oscarwinnaar Barry Jenkins (Moonlight) kondigde er de naam van zijn The Lion King-prequel aan: Mufasa. Die film gaat over de jonge jaren van Simba's vader Mufasa en oom Taka, die in de latere films bij zijn bijnaam 'Scar' genoemd wordt.

2:25 Afspelen knop Inside Out - Trailer

Aanbevolen artikelen