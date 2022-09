Zo werd koningin Elizabeth op het doek tot leven gebracht

Het leven en werk van koningin Elizabeth leent zich als geen ander voor televisie en film. Veel bekende actrices kropen voor hun rol dan ook in de huid van Elizabeth Alexandra Mary Windsor. Hoe portretteer je de statige vorstin die zij was, zonder al te stijf te worden? NU.nl zet een aantal producties op een rij.

Freya Wilson in The King's Speech (2010)

Freya Wilson speelde in de Oscar-winnende film The King's Speech. Wilson was destijds ongeveer tien jaar oud. Elizabeths vader, koning George VI (Colin Firth), had een spraakgebrek. De film gaat over de bijzondere vriendschap die prins Albert (zoals koning George VI voor zijn beëdiging heette) ontwikkelde met zijn logopedist, Lionel Logue (Geoffrey Rush). Helena Bonham Carter speelt zijn echtgenote, Elizabeth.

De film is gebaseerd op ware gebeurtenissen. Terwijl prinses Elizabeth en haar vader naar een fragment kijken waarin Hitler aan het woord is, vraagt Lillibet (zoals ze in de film genoemd wordt): "Papa, wat zegt hij?" Hij antwoordt: "Ik weet het niet, maar... hij lijkt het vrij goed te verwoorden."

The King's Speech is een van de weinige films over de koninklijke familie die Elizabeth zelf heeft gezien. Eerst weigerde ze de film te kijken, maar toen het publiek dolenthousiast was en de productie meerdere Oscars won, ging ze overstag. Het is nooit duidelijk geworden wat de koningin van het drama vond.

Emma Thompson in Walking the Dogs (2012)

Emma Thompson speelde Elizabeth in de dramaserie Playhouse Presents (2012-2015). De aflevering Walking the Dogs gaat over het drama dat zich in het leven van koningin Elizabeth in Buckingham Palace afspeelt. Michael Fagan breekt in 1982 in en weet tot in de slaapkamer van de vorstin te komen.

Elizabeth slaapt op dat moment nog. Haar bewaker was de deur uitgestapt om de hondjes van de koningin uit te laten. De inbreker houdt een kort praatje met haar. Elizabeth probeert met de telefoon op haar nachtkastje de bewaking te bellen, maar krijgt geen gehoor. Ze komt er met de schrik vanaf.

Fagan zegt in een interview met The Sun: "Toen er geen bewaking kwam, stapte ze uit bed. Haar nachtjapon kwam tot haar knieën. Ze zei: 'Geef me een minuutje, ik haal even iemand', en rende op blote voeten de kamer uit." Voor Walking the Dogs heeft Fagan geen goed woord over. Hij vindt dat de gebeurtenis privé had moeten blijven en er geen drama van mag worden gemaakt.

Helen Mirren in The Queen (2006)

Helen Mirrens vertolking van koningin Elizabeth II in The Queen is een van haar bekendste. Mirren won er de Oscar voor beste actrice mee. Ook kon haar acteertalent op goedkeuring van de vorstin zelf rekenen: Elizabeth prees haar werk en nodigde haar uit voor een diner in Buckingham Palace.

Hoewel Mirren de koningin al eens eerder had ontmoet, verliep deze ontmoeting minder soepel. In Harper's Bazaar zegt ze: "Ik had haar ooit eerder ontmoet en dat was in een ruimte vol anderen. Dus toen ik hoorde dat de koningin mij uitnodigde voor thee, dacht ik "Oh, dat kan ik wel aan!". Maar wat bleek? Toen ik de ruimte inliep, zaten er zo'n acht mensen aan een tafel: prins Philip, de koningin, een sjeik uit een land dat ik me niet herinner en enkele paardenliefhebbers."

"Ik kreeg een kop thee en het melkkannetje stond naast prins Philip op tafel. Mijn brein kreeg een volledige black-out. Noem je hem meneer? Of majesteit? Of uwe hoogheid? Uiteindelijk eindigde ik zonder melk en heb ik m'n thee maar zo gedronken."

De actrice vond het bezoek aan de koningin en haar man ondanks de ongemakkelijkheid wel gezellig. "Het is een les in schaamte, maar ze waren erg aardig."

Sarah Gadon in A Royal Night Out (2015)

In A Royal Night Out worden de tienerjaren van Elizabeth door Sarah Gadon gespeeld. Het is een romantische comedy waarin de prinses samen met haar zus prinses Margaret (Bel Powley) het paleis uit vlucht om onder de bevolking een feestdag te vieren.

Koningin Elizabeth schijnt dit in 1945 daadwerkelijk te hebben gedaan. In haar dagboek zou staan: "Trafalgar Square, Piccadilly, Pall Mall, heb kilometers gelopen. Zag ouders op balkon om 12.30 uur - heb gegeten, feest gevierd, in bed om 3.00 uur!" Maar prinses Margaret was toen slechts veertien jaar en zou haar niet hebben vergezeld.

Claire Foy en Olivia Colman in The Crown (2016-)

Meerdere actrices vertolken de rol van Elizabeth in The Crown. De populaire serie op Netflix vertelt over het leven van de Britse koninklijke familie en spant over meerdere decennia.

De jonge Elizabeth wordt van haar bruiloft in 1947 tot de geboorte van prins Edward in 1964 gespeeld door Claire Foy. Olivia Colman nam in seizoen drie en vier de rol van Foy over. De volgende actrice die Elizabeth zal spelen, is Imelda Staunton. Maar de productie van de populaire show over de vorstin is na haar overlijden zeer waarschijnlijk stilgelegd. "Uit respect" voor haar, zegt scriptschrijver Peter Morgan.

Het beeld van de koningin dat in The Crown van haar geschetst wordt kom niet overeen met de 'echte' Elizabeth, zegt Sally Bedell Smith, de auteur van een biografie over de vorstin. "De show is meer een reflectie van het publieke beeld dat van haar bestaat. Je moet de serie zien als een fictioneel portret. Er zijn zelfs momenten dat de werkelijkheid eigenlijk veel interessanter of leuker was dan de scène in The Crown."

Bedell Smith weet zeker dat Elizabeth de Netflix-serie nooit gezien geeft. "Ze wist dat de serie bestaat, maar daar blijft het bij. Verder vermeed ze films of documentaires over zichzelf. 'Ik leef elke dag dit leven, dat hoef ik niet nogmaals te zien', zei ze er volgens haar vrienden altijd over."

