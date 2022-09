Recensieoverzicht Bodies Bodies Bodies: 'Existentiële angsten en hogere ironie'

De komische horrorfilm Bodies Bodies Bodies ging donderdag in heel Nederland in première. Op de internationale filmkritieksite Rotten Tomatoes heeft de film een hoge score: 85 procent. Amerikaanse recensenten waren er ook overwegend positief over. Regisseur Halina Reijn is nu vooral nog nerveus over de ontvangst van haar werk in haar geboorteland.

Door onze entertainmentredactie

Variety - geeft geen sterren

"Dus wie is de moordenaar? Het antwoord laat tot het grandiose einde op zich wachten. De aanwijzingen zitten in de openbaringen die de karakters over zichzelf doen. Amandla Stenbergs Sophie is hartelijk, goed bij zinnen en romantisch, totdat duidelijk wordt dat ze dat helemaal niet is."

"Chase Sui Wonders speelt Emma, Davids vriendin, als meeloper vol schaamte. En Rachel Sennott, als Alice, is het toonbeeld van een grappige neuroot vol zelfspot. Maria Bakalova, als het buitenlandse personage dat sarcasme of ironie niet snapt, laat ons constant gissen: is ze onschuldig of psychopathisch?"

"Bodies Bodies Bodies is Halina Reijns tweede film, maar de gevestigde actrice maakt van haar werk een waar banket. In het script worden de relaties als ware het een diagram uitgelegd, maar de dialoog blijft vlijmscherp. Er zit ergens een verborgen boodschap in - over hoe de twintigers van nu veel te geobsedeerd zijn met het creëren en neerhalen van monsters. De film brengt de cultuur van gemene, populaire meisjes terug tot een logische vraag: waarom zou je nog vrienden hebben, als het mensen zijn die je met zoveel gemak haat?"

Empire Online - vier sterren

"Zoveel tijd kwijt zijn aan zulke ellendige personages kan wat exorbitant aanvoelen, als de film niet zo goed in elkaar zat. Reijn combineert geweld met gladde, stijlvolle edits, terwijl glowsticks en mobiele zaklampen de nacht spanning geven. Videogamecomponist Disasterpeace mengt zwoele popmuziek met vrolijke melodietjes om een constante stroom aan ongemak de film in te pompen."

"Ook al zullen dingen voor de personages altijd erger zijn dan voor jou, toch voelt het door Bodies Bodies Bodies alsof er daadwerkelijk iemand in de schaduw op je ligt te wachten zodra het rumoer gestopt is. Gecanceld worden is erg - maar vermoord worden is erger."

NRC - drie sterren

"Het is eigenlijk te mooi om waar te zijn. Hedendaagse sociale schrikwoorden als 'ghosten' (digitaal dood verklaren) en 'gaslighten' (naar de film met Ingrid Bergman, die door haar echtgenoot wordt wijsgemaakt dat ze dingen ziet die er niet zijn) zijn uit het horrorgenre afkomstig. In slashersatire Bodies Bodies Bodies van Halina Reijn wordt de angst om 'gecanceld' te worden zo letterlijk genomen dat sociale media een nieuw soort moordende klopgeest worden in de plot."

"Productiemaatschappij A24, die Reijn voor de regie vroeg, zit ook achter slimme genrefilms en series als Midsommar en Euphoria. Bodies Bodies Bodies past perfect in dat rijtje, en is er een parodie op. Existentiële angsten vermengd met hogere ironie."

"Die emulsie werkt niet overal even lekker. De film is landerig en kletserig en had in de montage nog wel wat meer swing kunnen krijgen. Sterk is het camerawerk van Jasper Wolf, die als de elektriciteit uitvalt inventief gebruikmaakt van schaduweffecten en lichtbronnen als glow in the dark-kettingen, mobieltjes, haardvuurtjes, hoofdlampen en lichtmaskers waardoor de hoofdpersonen hun eigen spoken worden."

de Volkskrant - vier sterren

"Heel slim, hoe Bodies Bodies Bodies zichzelf plaatst in de traditie van detectiveromans als Agatha Christies And Then There Were None (1939): mysteries waarin een gezelschap samenkomt op een afgelegen locatie en steeds verder wordt uitgedund, terwijl iedereen de dader zou kunnen zijn. In Bodies Bodies Bodies zijn de personages detective en verdachte tegelijk, terwijl ze vreselijk verstrikt raken in hun oeverloze redenaties."

"Telkens als de spanning het kookpunt bereikt, als er elk moment opnieuw een keel kan worden doorgesneden of een hoofd geplet, buitelen in de dialogen termen als 'toxisch' en 'ableist' (validist) over elkaar heen, bekvechten de personages over identiteitspolitiek en genderissues en over wie het meest 'mentally abusive' is. Alsof de moordenaar eerst moet worden gecanceld en dan pas uitgeschakeld."

Trouw - vier sterren

"De cocaïne en de spacecake zullen ook hun werk doen, maar de hysterie en ontreddering die zich meester maakt van de vrienden op het moment dat de wifi uitvalt is een treffende metafoor voor de hedendaagse obsessie met sociale media."

"Bodies boort daarbij verschillende lagen aan. Je ziet bijvoorbeeld ook dat de vrienden voor eigen rechter gaan spelen, iets wat op Twitter vaak gebeurt. Fake imago's op sociale media komen aan de orde, de hele rataplan. Maar wat vooral sterk is: als het hele leven een performance is, een spel, wat blijft er dan over als de act wegvalt?

"Minder aantrekkelijk is dat het allemaal zulke onuitstaanbare mensen zijn, hun lot kan je niet zo veel schelen. Er is een grens aan de hoeveelheid sarcasme en ironie die een mens kan verdragen, ook al levert de film daar commentaar op."

Aanbevolen artikelen