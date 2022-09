Cast Rings of Power weigert racisme tegen castleden 'te negeren of te tolereren'

De cast van The Lord of the Rings: The Rings of Power is klaar met het racisme waar verschillende castleden mee te maken krijgen. In een verklaring op Twitter schrijven de castleden dat ze het weigeren "te negeren of te tolereren".

"Wij, de cast van The Rings of Power, staan samen op tegen het meedogenloze racisme, de bedreigingen en de intimidatie waar sommige van onze gekleurde castleden dagelijks aan worden blootgesteld", staat in de verklaring.

"J.R.R. Tolkien creëerde een wereld die per definitie multicultureel is", valt verder te lezen. "Een wereld waarin volkeren van verschillende rassen en culturen samenkomen om de krachten van het kwaad te verslaan. The Rings of Power weerspiegelt dat. Onze wereld is nooit helemaal wit geweest en fantasy is nooit helemaal wit geweest."

De cast bedankt ook de fans die wel hun steun uitspreken voor de serie. "Jullie zijn een integraal onderdeel van The Lord of the Rings-familie. Bedankt voor jullie steun."

Eerder hadden verschillende acteurs uit de originele The Lord of the Rings-trilogie zich uitgesproken om de cast te steunen. Onder anderen Elijah Wood, Billy Boyd en Sean Astin deelden op sociale media foto's met de boodschap 'Jullie zijn allemaal welkom'. Op de foto's droegen de acteurs kleding met die boodschap in het Elfs, de taal die door Tolkien is bedacht.

