Olivia Wilde weigert in te gaan op geruchten over spanningen op filmset

Regisseur Olivia Wilde wil niet praten over de roddels over spanningen op de set van Don't Worry Darling. Volgens Amerikaanse media zei ze maandag op het filmfestival van Venetië dat het internet "zichzelf wel vult" en dat zij niet wil "bijdragen" aan de geruchten.

Toen Wilde maandag naar deze roddels werd gevraagd, had ze enkel lovende woorden voor Pugh als actrice. "Ik ben zo vereerd dat ze in de film zit. Ze is fantastisch."