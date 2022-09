Waldemar Torenstra speelt hoofdrol in oorlogsdrama over Marco Kroon

Waldemar Torenstra gaat de hoofdrol spelen in De Vuurlinie, een film die is gebaseerd op het leven van legerofficier Marco Kroon. De eerste opnames in Spanje zijn inmiddels afgerond en de komende tijd wordt er gefilmd in Nederland. "Dit is meer dan alleen een verhaal over Marco Kroon", vertelt Torenstra.

Door Fabian Melchers

Kroon is in De Vuurlinie een beschadigde militair, die na een gevaarlijke tijd in Afghanistan probeert zijn leven in Nederland weer op te pikken. Zijn gezinsleven lijdt duidelijk onder wat hij heeft meegemaakt. Wat er precies is gebeurd, wordt duidelijk in flashbacks naar de bloedige strijd tegen de Taliban.

Een kaal hoofd of ringbaardje heeft Torenstra niet op de set van het nieuwe oorlogsdrama. Zulke gelijkenissen zijn overbodig. De acteur legt uit dat de film niet alleen over Kroon zou moeten gaan. "Voor mij gaat dit verhaal ook meer over wat Nederlandse militairen meemaken. Over wat zo'n team meemaakt."

In het Spaanse Almería is dat teamgevoel dan ook groot. Zodra de acteurs hun hotelkamer verlaten om naar de set in de bergen te gaan, leven ze als hun personages. Torenstra is de enige die regieaanwijzingen krijgt van regisseur Roel Reiné. De acteur geeft die instructies steeds weer door aan zijn collega's, net als de leider die hij in de film speelt. Tijdens de negen draaidagen in Spanje wijkt de crew niet van die formule af.

"De acteurs zijn in een bootcamp opgeleid als militairen", vertelt Reiné. "Zo zijn ze ook echt gaan functioneren. Ik regisseer hier dus geen individuele acteurs, maar het hele team in één keer. Waldemar zorgt er vervolgens voor dat het team doet wat er wordt gevraagd. Dat is een geoliede machine geworden, waar ik weer op kan anticiperen met effecten, stunts en cameramensen."

Film moet mensen anders naar militairen laten kijken

Kroon werd in 2006 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, maar kwam later ook negatief in het nieuws vanwege een handel in stroomstootwapens, vermeend drugsgebruik en geweldpleging. Reiné schuwt die donkere kanten niet met zijn film, maar hoopt ook vooral dat zijn publiek iets oppikt van De Vuurlinie.

"Onze militairen zijn geen normale burgers", vertelt de cineast. "Zo moeten we ze ook niet behandelen. Als Nederlanders hakken wij te snel iemands kop eraf zodra die boven het maaiveld uitsteekt. Deze film moet mensen anders naar helden en antihelden laten kijken."

"Ik ben niet bezig met sympathie opwekken", vertelt de regisseur. "Het gaat mij meer om bewustzijn kweken, over wat onze militairen voor ons doen. Over welk effect dat op hun families heeft en hoe ze met hun eventuele PTSS moeten omgaan in de Nederlandse samenleving. In Kroons geval komt daarbovenop nog alle stress door negatieve publiciteit en de vervolging door het Openbaar Ministerie. De hele film is één grote drukketel."

'Militairen doen dingen die ik nooit zou willen meemaken'

Torenstra vertelt dat hij door zijn nieuwe rol anders naar militairen is gaan kijken. "Ik ben ontzettend onder de indruk van Marco Kroon en alle mensen om hem heen. Ik heb heel veel respect gekregen voor wat deze mensen kunnen, en wat ze meemaken. Ik kon en kan niet begrijpen hoe heftig dat is."

"Je hoort er zelden iets over", gaat Torenstra verder. "Terwijl alles in opdracht wordt gedaan van de belastingbetaler. Of je het er nou mee eens bent of niet, ze gaan naar een oorlogsgebied en doen dingen die ik nooit zou willen meemaken. We zijn daar allemaal een beetje verantwoordelijk voor. Het is mooi en belangrijk om dat verhaal als acteur te vertellen."

De Vuurlinie moet in september 2023 in Nederlandse bioscopen verschijnen.

1:55 Afspelen knop Marco Kroon in opspraak: een overzicht

