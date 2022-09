Linda de Mol is vanaf oktober in comedyserie FIVE LIVE te zien

De nieuwe komische serie FIVE LIVE met Linda de Mol en Waldemar Torenstra is vanaf 2 oktober te zien op SBS6. Dinsdagavond kondigde Lies Visschedijk, die ook in de serie over een fictieve talkshow speelt, de komst van FIVE LIVE al aan.

Door onze entertainmentredactie

In acht afleveringen wordt het leven achter de schermen bij de (fictieve) commerciële zender Five gevolgd. Presentatoren Sara Bannink (De Mol) en Roderik van Zuylen (Torenstra) werken samen, maar waren ook getrouwd en hebben samen twee kinderen.

Vanwege de kinderen delen de twee nog steeds een luxe Gooise villa. Daardoor krijgt Bannink wel alle avontuurtjes van haar ex-man mee. De scheiding zorgt voor een hoop ruzie, maar voor de camera zijn de twee professionele collega's.

Ook onder anderen Daan Schuurmans, Edwin Jonker, Carolien Karthaus-Spoor, Roeland Fernhout en Abbey Hoes spelen in de serie.

FIVE LIVE start op zondag 2 oktober om 21.30 uur op SBS6 en is een dag later ook op Videoland te zien.

Aanbevolen artikelen