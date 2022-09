Netflix schikt in zaak over valse claims in The Queen's Gambit

Netflix heeft een schikking getroffen in de zaak over valse claims in The Queen's Gambit. Een Amerikaanse rechtbank vond het argument van het bedrijf, dat beweerde dat het niet aangeklaagd kan worden voor laster van echte mensen in fictioneel werk, ongegrond. Dat meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

Door onze entertainmentredactie

Voormalig schaakster Nona Gaprindashvili spande de zaak vorig jaar aan. Ze eiste 5 miljoen dollar (ruim 4,2 miljoen euro) van Netflix vanwege de valse beweringen.

De serie gaat over Beth Harmon (gespeeld door Anya Taylor-Joy), die in de jaren zestig als jonge vrouw furore maakt in de overwegend mannelijke schaakwereld. In de serie wordt het personage van Taylor-Joy vergeleken met de persoon Gaprindashvili.

Tijdens een partij van Harmon wordt gezegd dat Gaprindashvili wereldkampioene bij de vrouwen was en, net als Harmon, nog nooit tegen mannen heeft gespeeld. Volgens de tachtigjarige schaakster is dat niet waar. Ze vindt die bewering ook seksistisch en kleinerend.

Gaprindashvili zegt dat ze in 1968, het jaar waarin de aflevering zich afspeelt, al minstens 59 mannelijke tegenspelers had gehad. Daarvan waren tien grootmeester. Volgens haar heeft Netflix opzettelijk gelogen over haar prestaties om de serie kracht bij te zetten.

Netflix vindt dat er geen sprake is van laster

Volgens Netflix kan er geen sprake zijn van laster, omdat de serie fictioneel is. De rechter wees dit argument af. Volgens haar heeft de streamingdienst met "roekeloze minachting" van de waarheid gehandeld door echte mensen en echte gebeurtenissen aan te halen. Ook zorgt het bedrijf ervoor dat kijkers onware informatie mogelijk voor waar aanzien.

Netflix ging in hoger beroep tegen de uitspraak. In januari weigerde de rechter nog de zaak teniet te verklaren. Nu hebben de twee partijen dus een akkoord bereikt. Wat de schikking precies inhoudt, is niet bekend.

